El Tribunal Supremo de España ha ratificado la condena al youtuber ‘ReSet’ luego de humillar a un video en uno de sus videos.

Según la decisión de la justicia nacional, el joven llamado Kenghua Ren deberá indemnizar con 20 mil euros al mendigo, además que no podrá subir videos por cinco años a YouTube.

El caso

En 2016, el youtuber realizó un ‘challenge’ en el que llenó de pasta de dientes (dentífrico) a galletas, las cuales terminaba repartiendo por la calle. Estas imágenes fueron subidas a YouTube por el propio creador de contenidos.

"La verdad es te sientes bien cuando ayudas a una persona. Obviamente, a lo mejor me he pasado en la parte de las Oreo con pasta dental. Pero mira el lado positivo: eso le ayudará a limpiarse los dientes. Creo que no se los ha limpiado desde hace un par de días o desde que se volvió pobre”, dice en una parte del video.

Tras la viralización de las imágenes, su caso fue denunciado ante autoridades del país. En 2019, un juez de Barcelona lo condenó por delito de integridad moral, condenándolo a 15 meses de cárcel y los polémicos 5 años de prohibición de subida de contenidos a YouTube.

Para aquel momento, ‘ReSet’ sumaba más de un millón de suscriptores y 124 millones de visualizaciones. Solo con el video, había ganado 2180 euros.

El joven apeló la sentencia, hecho por lo cual subió al Tribunal Supremo, el cual ha ratificado y ha encrudecido la pena.

El punto de debate

El principal tema en discusión entre abogados y jueces ha sido el actuar de las leyes sobre videos de YouTube, algo inédito hasta el momento.

La Audiencia de Barcelona argumentó que el Código Penal "no recoge una privación de derechos diferente a la de residencia o aproximación a un lugar concreto; y ese precepto no puede interpretarse extensiva ni analógicamente en contra el reo para sustentar la prohibición de acceder a la red social de Youtube".

"Todo era en plan de coña". "Mi intención no era ofender. Vosotros vais muy a tope con la ley", se defendió el youtuber.

Ahora, será necesario saber cómo hará la justicia española para poder controlar al joven, el cual no deberá subir videos ni con su canal propio ni con ningún otro durante el tiempo sancionado.

