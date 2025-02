Cristian Garín se defiende tras descalificación en partido de la Copa Davis: "Querían forzarme a seguir jugando"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No podía jugar. Cristian Garín se pronunció luego de ser descalificado del partido ante Zizou Bergs por la qualifiers de la Copa Davis. El tenista chileno aseguró que no se encontraba en condiciones de disputar el encuentro —tras un choque con el tenista local— y que le pareció muy poco prudente y sensible que lo obliguen a reingresar al campo de juego.

En conferencia de prensa, Garín afirmó que lo único que querían es que dispute el partido, sabiendo que se encontraba en desventaja.

"Sinceramente, yo no podía jugar. Yo dejé la vida dos horas y 40 minutos. Estaba dándolo todo (...) En el partido único que hacen es forzarme a querer jugar (...) Entonces, no hace falta analizar la situación, solamente que nos parece muy poco prudente y poco sensible", indicó en un primer momento.

"Lo único que querían era que terminara el partido de cualquier forma y yo estaba en desventaja. Nos podían ver mareado", complementó.

La palabra de Cristian Garin y Nicolás Massú tras el escándalo en Hasselt luego de la agresión de Zizou Bergs: pic.twitter.com/0FCC8CRdUN — Séptimo Game (@Septimo_Game) February 2, 2025

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

Gana GRANDES PREMIOS, CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más cada semana. QUIERO UNIRME AL CLUB

Nicolás Massu critica al combinado belga

Por otro lado, el capitán Nicolás Massu fue crítico contra el combinado belga, pues aseguró que nadie se disculpó ni preocupó por la situación de Garín tras el golpe con Zizou Bergs.

"Yo voy a decir dos cosas: una en inglés y una en español. Ha pasado casi una hora y media. No hemos recibido ninguna disculpa de nadie. Ni siquiera han ido al vestuario a preguntar cómo está él. Nada. Cero", aseguró el extenista chileno.

Como se recuerda, Cristián Garín se negó a reingresar al campo de juego, en el cuarto partido de la serie del repechaje del Grupo Mundial, tras sufrir un golpe del local Zizou Bergs. Cuando el partido se encontraba 6-3, 4-6 y 6-5, el tenista chileno fue arrollado por el belga mientras celebraba un punto. Esto hizo que cayera al suelo y, tras ser atendido por los médicos, no quiso volver a disputar el cotejo.

Esta acción hizo que el árbitro Carlos Ramos lo sancione. Pero, tras mantener su postura, el jugador chileno fue descalificado y se otorgó el triunfo a Bélgica por 6-3, 4-6 y 7-5. De esta manera, Chile perdió la serie por 3-1.