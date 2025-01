Perú vs. Líbano en Copa Davis 2025: calendario de partidos por los playoffs del Grupo Mundial I

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Todo listo. El equipo peruano de Copa Davis 2025 conoció el orden de los partidos para enfrentar a Líbano por los playoffs del Grupo Mundial I. Los duelos se disputarán el viernes 31 de enero y el sábado 1 de febrero en el Smash Sporting Club de la ciudad de El Cairo, Egipto.

En el primer día de competencia, Ignacio Buse (237° ATP) se enfrentará a Benjamin Hassan (231° ATP). Y, a continuación, Gonzalo Bueno (256° ATP) chocará ante Hady Habib (166° ATP). Y en el segundo día, se disputarán tres encuentros: Conner Huertas del Pino (261° ATP) y Alexander Merino (187° ATP) chocarán ante Habib (285° ATP Dobles) y Hassan (201°). Luego, Buse se enfrentará a Habib y Bueno a Hassan.



El ganador de la serie permanecerá en el Grupo Mundial I, que se jugará en setiembre de este año, mientras que el perdedor será relegado al Grupo Mundial II para 2026.

¿Quiénes integran el equipo de Perú para los playoffs del Grupo Mundial I en la Copa Davis 2025?

El equipo peruano de la Copa Davis 2025 que enfrentará a Líbano está conformado por:

Ignacio Buse

Gonzalo Bueno

Conner Huertas del Pino

Alexander Merino

Viernes 31 de enero

Ignacio Buse vs Benjamín Habib

Hora: 4:00 a.m.

Gonzalo Bueno vs Hady Habib

Hora: 6:00 a.m.

Sábado 1 de febrero

Conner Huertas del Pina/Alexander Merino vs Hady Habib/Benjamín Hassan

Hora: 3:00 a.m.

Ignacio Buse vs Hady Habib

Hora: 5:00 a.m.

Gonzalo Bueno vs Benjamín Hassan

Hora: 7:00 a.m.

¿Cómo llega Perú a los playoffs del Grupo Mundial I en la Copa Davis 2025?

El equipo peruano será parte de los playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025 después de perder 3-0 en la qualifiers ante Suiza. Para la serie, el combinado capitaneado por Luis Horna no contará con Juan Pablo Varillas, quien se lesionó tras salir campeón en el Challenger de Buenos Aires.

¿Cuándo juega Perú vs Líbano por los playoffs del Grupo Mundial I en la Copa Davis 2025?

La Selección Peruana de Tenis enfrentará a su similar de Líbano en partidos programados a realizarse el viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero. El conjunto asiático jugará en condición de local en el Smash Sporting Club de la ciudad de El Cairo, Egipto, en tierra batida.

¿A qué hora inician los partidos del Perú vs Líbano por los playoffs del Grupo Mundial I en la Copa Davis 2025?

Los partidos de Copa Davis 2025 entre Perú vs Líbano están programados para comenzar a las 4:00 a.m. hora peruana el viernes 31 de enero, mientras que el sábado 1 de febrero comenzará a las 3:00 a.m. hora peruana.

¿Cómo ver el Perú vs Líbano EN VIVO y DIRECTO por los playoffs del Grupo Mundial I de Copa Davis 2025?

El partido entre Perú vs Líbano se podrá seguir EN VIVO por RPP.pe. Aún no se confirma por dónde será transmitido EN DIRECTO por TV.