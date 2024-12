Rafael Nadal tendrá su documental en Netflix: "Verán la evolución de mi vida y mi carrera a través de los años"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras anunciar su retiro en la última Copa Davis, Rafael Nadal tendrá su documental en Netflix. Haciendo un recorrido por su carrera deportiva y su vida, la plataforma lanzó el anuncio de la producción que llegará pronto a la pantalla chica.

"Nunca pensé que haría algo así, pero recibí una llamada de David Ellison (productor de cine) y sus palabras junto al proyecto que pusieron delante de mis ojos me convencieron para hacerlo. Se podrá ver cómo ha sido mi vida durante toda mi carrera y especialmente durante este último año que no ha sido nada fácil. También podrán ver cómo ha ido evolucionando mi vida y mi carrera a través de los años", mencionó el extenista en un comunicado.

"Estoy seguro de que el resultado, la docuserie, será increíble y se verá en todo el mundo. Estoy agradecido con Ellison y al equipo de Skydance por crear y creer en este proyecto. También a mi familia y mi equipo por permitir que les grabaran las cámaras este tiempo, sé que no ha sido fácil; a mis colegas y compañeros que han sido generosos con su tiempo delante de las cámaras; y a los torneos alrededor del mundo que han facilitado el trabajo. No ha sido fácil", agregó.

Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de Netflix para España, Portugal y países nórdicos, destacó la trayectoria de Rafael Nadal considerándolo como una de las grandes figuras del deporte. "Estamos emocionados de presentar su extraordinaria historia a nuestros miembros, ofreciendo una visión íntima de su viaje hasta convertirse en la leyenda que es hoy".

Rafael Nadal y su emotiva carta de despedida

El tenista español Rafael Nadal, que se retiró del tenis profesional en la pasada Copa Davis celebrada en noviembre en Málaga, ha reconocido en una emotiva carta que transmitió una imagen que no siempre fue la suya a lo largo de su carrera como profesional. "Durante 30 años, la imagen que transmití al mundo no siempre fue lo que sentía por dentro", explica Nadal en una misiva difundida en The Players' Tribune.

"Sinceramente, he estado nervioso antes de cada partido, eso nunca te abandona. Todas las noches antes de un partido, me acostaba sintiendo que podía perder (¡también al despertarme por la mañana!). En el tenis, las diferencias entre jugadores son muy ajustadas y entre rivales aún más. Cuando sales a la pista, puede pasar cualquier cosa, por tanto, todos tus sentidos deben estar bien alerta", prosigue la leyenda del tenis español.

"El jugador que ves en el centro de la pista con un trofeo es una persona; agotada, aliviada, feliz, agradecida, pero solo una persona. Afortunadamente, no llegué al punto de no poder controlar cosas como la ansiedad, pero todos los jugadores pasan por momentos de dificultad para controlar la mente y cuando eso sucede, es difícil tener el control total de tu juego", profundiza.

