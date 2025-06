Alcaraz vs Fognini: ¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo por TV su debut en Wimbledon 2025?

Conoce los pormenores del partido entre Carlos Alcaraz y Fabio Fognini en la primera ronda de Wimbledon 2025.

Carlos Alcaraz vs Fabio Fognini protagonizan este lunes en vivo uno de los partidos más llamativos en el inicio de Wimbledon 2025, el penúltimo Grand Slam de la temporada de tenis. Conoce a qué hora y dónde ver el partido a continuación.

Alcaraz, número dos del mundo y actual bicampeón de Wimbledon, viene de ganar el HSBC Championships 2025 ante Jiří Lehečka. Ahora, el español intentará tener un inicio airoso en el Grand Slam londinese ante el italiano Fognini, quien viene de caer en la ronda de 32 del torneo de Mallorca la semana pasada ante el alemán Altmaier.

¿Cuándo y dónde juegan Alcaraz vs. Fognini en vivo en el debut de Wimbledon 2025?

El partido Alcaraz vs Fognini está programado para este lunes 30 de junio en la primera ronda de Wimbledon 2025. El duelo tendrá lugar en la cancha principal del All England Lawn Tennis and Croquet Club y está previsto que no empiece antes de las 7:30 a.m. de Perú (2:30 p.m. de España).

¿A qué hora juegan Alcaraz vs. Fognini en vivo en el debut de Wimbledon 2025?

En Perú, el partido Alcaraz vs. Fognini comienza a las 07:30 a.m.

En España, el partido Alcaraz vs. Fognini comienza a las 2:30 p.m.

En Ecuador, el partido Alcaraz vs. Fognini comienza a las 07:30 a.m.

En Colombia, el partido Alcaraz vs. Fognini comienza a las 07:30 a.m.

En Bolivia, el partido Alcaraz vs. Fognini comienza a las 08:30 a.m.

En Venezuela, el partido Alcaraz vs. Fognini comienza a las 08:30 a.m.

En Chile, el partido Alcaraz vs. Fognini comienza a las 08:30 a.m.

En Argentina, el partido Alcaraz vs. Fognini comienza a las 09:30 a.m.

En Brasil, el partido Alcaraz vs. Fognini comienza a las 09:30 a.m.

En Paraguay, el partido Alcaraz vs. Fognini comienza a las 09:30 a.m.

En Uruguay, el partido Alcaraz vs. Fognini comienza a las 09:30 a.m.

En Alemania, el partido Alcaraz vs. Fognini comienza a las 2:30 p.m.

En Inglaterra, el partido Alcaraz vs. Fognini comienza a la 1:30 p.m.

En Francia, el partido Alcaraz vs. Fognini comienza a las 2:30 p.m.

En Italia, el partido Alcaraz vs. Fognini comienza a las 2:30 p.m.

¿Dónde ver Alcaraz vs. Fognini EN VIVO por TV y streaming por Wimbledon 2025?

El partido entre Alcaraz y Fognini EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y países de Sudamérica a través de ESPN y Disney+ Premium. Además, las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

En España el inicio de Wimbledon 2025 se verá por Eurosport y Tennis TV.

En México el inicio de Wimbledon 2025 se verá por ESPN y Disney+ Premium.

En Estados Unidos el inicio de Wimbledon 2025 se verá en NBC, Fubo, Peacock y Tennis Channel.

Alcaraz vs. Fognini: últimos resultados