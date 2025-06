Carlos Alcaraz, favorito para ganar su tercer Wimbledon, con Sinner y Djokovic como principales adversarios

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si en el cuadro femenino no parece haber una clara favorita, en el masculino, Alcaraz, de apenas 22 años, lleva ventaja en las apuestas, tras su triunfo en las dos pasadas ediciones y su reciente título en Queen's, también en Londres y sobre hierba, como Wimbledon.

Alcaraz, número dos del mundo en este momento, suma a ello la ventaja moral de haber derrotado a Sinner, primer clasificado de la ATP, en una final épica en Roland Garros, en junio, tras remontar dos sets en contra. Por su parte, el serbio Novak Djokovic, ahora número seis del mundo, al que Alcaraz derrotó en las dos pasadas finales de Wimbledon, no parece a sus 38 años tener el mismo nivel que le condujo al récord de 24 títulos de Grand Slam.

Tras imponerse en la final de París 2024, contra Alcaraz, logrando el oro olímpico que faltaba en su palmarés, no ha vuelto a ganar ningún trofeo. Con sus títulos seguidos en Roma y Roland Garros, en arcilla, y en Queen's, sobre césped, Alcaraz lanzó un mensaje para Wimbledon. "Me acostumbré rápido a la hierba. Lo que más me enorgullece es cómo fui mejorando cada día", dijo tras ganar Queen's el 22 de junio.

Fognini, primer rival de Alcaraz

Alcaraz buscará su tercer Wimbledon y su sexto título de Grand Slam, para ir aproximándose poco a poco al récord de 24 de Djokovic. En caso de victoria, se convertiría en el primer español en ganar tres veces Wimbledon. Antes que él, lo ganaron Rafa Nadal, en 2008 y 2010, Manuel Santana, en 1966, Conchita Martínez, en 1994, y Garbiñe Muguruza en 2017. El primer obstáculo para el murciano será el italiano Fabio Fognini, 130º de la ATP.

Por otra parte, Alcaraz, que ha ganado sus últimos 18 partidos este año, sería el quinto tenista en ganar tres Wimbledon seguidos, junto al suizo Roger Federer y el sueco Bjorn Borg, que lograron cinco consecutivos, el estadounidense Pete Sampras y Djokovic.

Para el español, la principal amenaza para arrebatarle los 3 millones de libras (4,1 millones de dólares), que se llevará el vencedor del torneo, será Sinner, número uno del mundo, que a sus casi 24 años ha ganado tres títulos del Grand Slam hasta el momento (dos veces el Abierto de Australia y una el US Open). Pero si Djokovic ha ganado siete veces Wimbledon, el italiano busca su primer título en Londres, donde cayó en cuartos en 2022 y 2024 y en semifinales en 2023.

Opciones latinoamericanas

Por el lado latinoamericano, las mayores opciones son los argentinos Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, 18º y 38º de la ATP, respectivamente, aunque con pocas opciones de repetir la gesta de su compatriota David Nalbandian, finalista de Wimbledon en 2002.

Aquella final de Nalbandian ha sido el mejor resultado de un tenista latinoamericano en hombres, con excepción del peruano Alex Olmedo, ganador en 1959, pero representando a Estados Unidos. En mujeres, la brasileña Maria Bueno logró tres títulos (1959, 1960 y 1964).

En el cuadro femenino, si Alcaraz es el favorito tras ganar las dos últimas ediciones, la última vencedora de Wimbledon, la checa Barbora Krejcikova (17ª de la WTA), no parece una sólida candidata para renovar el título en una competición de mujeres más abierta. Tras ganar en Roland Garros a principios de junio, la estadounidense Coco Gauff, segunda jugadora mundial, puede soñar con su primer título en Wimbledon.

Gauff tendrá como principales rivales a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo y ganadora de tres títulos de Grand Slam, la italiana Jasmine Paolini, cuarta de la WTA, y la estadounidense Jessica Pegula, tercera de la WTA, finalistas respectivamente de Wimbledon y del US Open en 2024. La mejor opción latinoamericana en mujeres será la brasileña Beatriz Haddad Maia (21ª de la WTA).