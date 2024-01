Carlos Alcaraz lanzó advertencia a Novak Djokovic: "Quiero batir sus récords"

Con la mira puesta en el número 1 del mundo. El tenista español Carlos Alcaraz restó importancia al hecho de haber superado al sueco Björn Borg como el jugador más joven de la Era Open en alcanzar los octavos de final en siete Grand Slam consecutivos, con su victoria ante el chino Juncheng Shang, en el Abierto de Australia 2024; y reveló que los récords que quiere "batir" son los de Novak Djokovic.

"Intento no darle importancia porque los récords que quiero batir son los que está batiendo Novak. Estos son los objetivos que me he marcado para mi carrera. Quitárselos a leyendas como Borg siempre es algo bueno, pero si les das demasiado valor, puede jugar en tu contra", dijo el actual número 2 de la clasificación mundial.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Alcaraz ya está en octavos de Australia 2024

Carlos Alcaraz llegó a los octavos de final del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, después de la retirada este sábado de Juncheng Shang (6-1, 6-1, 1-0), lo que le permitirá acudir casi sin desgaste a su compromiso con el serbio Miomir Kecmanovic.

El tenista de 20 años se instaló en los octavos del 'grande' oceánico por primera vez en su carrera, para entrar a la segunda semana en Melbourne, todo en un partido en el que mandaba por 6-1, 6-1 y 1-0 antes de que su adversario tuviese que dejar la contienda por culpa de una lesión en el muslo derecho.

Ahora, ‘Carlitos’ se enfrentará en octavos con el serbio Miomir Kecmanovic, que se garantizó el pase tras remontar al estadounidense Tommy Paul (6-4, 3-6, 2-6, 7-6(7), 6-0). Alcaraz se impuso en el anterior encuentro entre ambos, en cuartos de final del Masters 1000 de Miami en 2022.

🔥 ¡Vuela a toda velocidad! 🔥



Así le va la derecha a 🇪🇸 @carlosalcaraz en #AusOpen... ¡este ganador fue a 𝟙𝟞𝟠 𝕜𝕞/𝕙!



🎥 @AustralianOpen pic.twitter.com/PkgcvxvdLP — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) January 20, 2024

Candidato en Australia

Respecto a sus sensaciones del inicio de temporada, Carlos Alcaraz reconoció que se siente "bien". "Probablemente me pongo un 7-8 sobre 10. Esa es una nota alta. Pero así es como me siento, no sé. Creo que estoy mejorando cada día, cada partido me siento cada vez mejor", manifestó el campeón del US Open 2022 y Wimbledon 2023.

"Me estoy moviendo bien, le estoy pegando fuerte a la bola y, por supuesto, me estoy acostumbrando a esta pista. No he jugado mucho en esta cancha -la Rod Laver Arena-. Saco cosas buenas de aquí y del nivel al que estoy jugando. Ojalá sea cada vez mejor", finalizó.

NUESTROS PODCASTS

Situación de las fronteras

Los actos de violencia registrados en Ecuador provocaron en el Estado peruano declarar en emergencia las fronteras en Piura, Tumbes, Amazonas, Cajamarca y Loreto, pero ¿cuál es la situación en esa zona del país?