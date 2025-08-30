Djokovic sigue triunfando en Nueva York: vence a Cameron Norrie y está en octavos de final del US Open

El serbio, pese a tener problemas físicos, pudo imponerse en el duelo por 6-4, 6-7(4), 6-2 y 6-3. 'Nole' ahora es el tenista con más victorias en pista dura en un Grand Slam, superando a Roger Federer.

Novak Djokovic continúa avanzando en el US Open 2025 luego de que este viernes eliminara al británico Cameron Norrie por 6-4, 6-7(4), 6-2 y 6-3 para obtener su pase a los octavos de final del torneo. Un partido marcado por los problemas físicos que tenía el serbio así como la sorprendente cantidad de aces que pudo hacer en el encuentro.

'Nole', con 38 años, marcó 18 aces en el partido y aunque cedió un set, nunca tuvo complicaciones para sacar adelante el partido ante Norrie, quien solo en una ocasión pudo quebrarle el servicio al exnúmero uno del mundo.

Djokovic sumó su victoria 395 en Grand Slams y 192 triunfos en canchas duras, superando a Roger Federer que se quedó en 191. Además, es el tenista de mayor edad en llegar a los octavos de final en Nueva York desde que lo hiciera Jimmy Connors en 1991.

"Todavía siento que me divierto compitiendo, pero todavía siento que me queda juego para estar al máximo nivel. Hasta que tenga esa sensación de que ese nivel sigue vivo, sigue presente, quiero seguir. Quiero seguir empujándome para ver si puedo ganar otro 'grande' u otro gran torneo", manifestó al término del encuentro.



Djokovic destacó que dedica muchas horas diarios a cuidar su cuerpo para continuar vigente pese a su edad y el hecho de que enfrenta a tenistas más jóvenes.

"Si alguien ha sido muy abierto y curioso respecto a probar cosas nuevas o aprovechar cualquier avance en la ciencia deportiva, la ciencia médica deportiva, sea lo que sea que se diga que es bueno, ya sean máquinas, distintos tratamientos, métodos, yo soy el primero en probarlo, porque realmente, no solo quiero poder extender mi carrera y rendir bien en esta etapa durante el mayor tiempo posible, sino que también amo el bienestar y la longevidad", admitió.

En octavos, 'Nole' se verá las caras con el alemán Jan-Lennard Struff, de 35 años, quien dio la sorpresa al eliminar a Frances Tiafoe por 6-4, 6-3, y 7-6 (7).