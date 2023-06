Juan Pablo Varillas emocionado por jugar contra Novak Djokovic: "Qué linda experiencia"

Juan Pablo Varillas consiguió el triunfo más importante de su carrera, ya que este viernes en Roland Garros derrotó al polaco Hubert Hurkacz (14º) con marcadores 3-6, 6-3, 7-6 (7/3) y 4-6 y 6-2. En los octavos de final del certamen se medirá ante el número tres, Novak Djokovic.

Tras el partido, Varillas fue entrevistado por ESPN y no ocultó su alegría por enfrentar a Djokovic. “Bueno, qué lindo, qué lindo, qué linda experiencia. que lindo partido para jugarlo, seguramente en Chartrier, y volver ahí como el año pasado", declaró.

“Me siento bien, no te voy a mentir, estoy cansado, pero nada extremo, me siento bien. Me vengo preparando bien. Uno entrena para este tipo de momentos. Feliz de estar en cuarta ronda”, agregó.

Varillas, además, se mostró satisfecho por regalarle una alegría a todo el Perú. "Es tremendo estar en cuarta ronda, haciendo historia. me pone feliz por mi país, para todos los que me están siguiendo. Es un orgullo para mi darles un poco de felicidad", finalizó.

Varillas hace historia

El jugador nacido en Lima hace 27 años se convirtió en el primer tenista peruano entre los 16 mejores del Grand Slam de tierra batida desde Jaime Yzaga en 1994 y consigue su mejor participación en un Grand Slam.