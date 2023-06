Varillas continúa en el Roland Garros: "No tengo palabras, uno trabaja para estar en estos momentos"

Juan Pablo Varillas vive uno de sus mejores momentos en el tenis. Y es que este miércoles el peruano accedió a la tercera ronda del Roland Garros 2023.

Fue un 1-6, 4-6, 6-3, 6-1 y 6-1 para Juan Pablo Varrillas, quien al ganarle al español Roberto Bautista Agut en la siguiente etapa del Roland Garros se verá las caras contra polaco Hubert Hurkacz. Tras el duelo, el popular 'Juanpi' dio breves declaraciones en el Court 13 del segundo Grand Slam del año.

"No tengo palabras la verdad. Uno trabaja para estar en estos momentos y sueña para estar en estos momentos. Que se cumplan ya es otra cosa", le dijo Varillas a ESPN Tenis.

La palabra de Juan Pablo Varillas en Roland Garros

Posteriormente, tuvo palabras para sus allegados, quienes lo apoytaron en todo momento frente a Bautista Agut.

"Agradecerle a toda la gente que vino, a mi familia, amigos, a mi equipo. Vivir con ellos este momento es muy emocionante".

Luego, Juan Pablo Varrillas fue consultado respecto a la dificultad que tuvo en los primeros minutos contra su rival de turno.

"Los primeros dos sets no encontraba la vuelta. Quizás estaba un poco defensivo. Él estaba agresivo con la derecha. No podía desacomodarlo. Luego empecé a pisar más la cancha y se cansaba. No era el mismo. Lo moví por todos lados para desgastarlo", remarcó.

Tras el cotejo, no aguantó las lágrimas. Y es que nuestro compatriota fue de menos a más en esta segunda victoria del campeonato en tierras francesas. Hay que tener en cuenta que ha sido su cuarto partido en un cuadro principal en un Grand Slam y en todos tuvo que ir hasta el quinto set.

Juan Pablo Varillas es el primer tenista en jugar cinco parciales en cada uno de sus cuatro cotejos del cuadro principal de un Grand Slam desde la era abierta (1968).

