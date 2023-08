Juan Pablo Varillas tras su victoria en primera ronda del US Open: "Feliz porque jugué casi de local"

El tenis peruano está de fiesta. Juan Pablo Varillas empezó con el pie derecho el US Open 2023 luego de derrotar en cuatro sets (1-6, 7-5, 7-5, 6-4) al serbio Miomir Kecmanovic y clasificar a la segunda ronda del cuarto Grand Slam del año.

Tras la victoria, la primera raqueta nacional indicó que nunca se imaginó llevarse el partido luego del mal comienzo que tuvo.

"La verdad, por cómo comencé el partido, no me hubiera imaginado voltear de esta manera. Entré muy nervioso, muy pasivo, con poca energía, pero después darle vuelta, pude encontrar el camino, mantenerme agresivo todo el tiempo, imponer mi juego y, poco a poco, lo fui llevando a mi terreno y pude ganar el partido", aseguró Juanpi en primera instancia para ESPN.

Luego, explicó cómo se dio su recuperación: "Venía muy bien, venía muy agresivo y tranquilo el set. Tuve mil chances, pero no pude. Haberla hecho un poquito larga, quizás fue a favor mío. Gracias a Dios gané el segundo set. El tercero él, quizás, empieza algo más cansado y yo estaba entero. Entonces, pude sacar el partido adelante".

Entrevista a Juan Pablo Varillas tras su victoria en el US Open | Fuente: ESPN

El apoyo de los hinchas peruanos y su próximo rival.

Tras ser consultado sobre la gran cantidad de peruanos que llegaron a la court 10 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, dio sentirse feliz que nunca pensó jugar como local en Nueva York

"Feliz de que haya venido tanta gente a apoyarme. Es una alegría enorme. De hecho, no me imaginaba tanta gente. Feliz porque juegue casi de local acá en Nueva York".

Por último, se refirió Taylor Fritz, su próximo rival en el US Open 2023.

"Será un partido durísimo, pero ya he jugado esa clase de partidos, ya me he enfrentado antes a ese tipo de jugadores. A darlo todo e ir por la victoria", finalizó.

