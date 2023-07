Juan Pablo Varillas vs. Lorenzo Musetti: ¿A qué hora y dónde ver la primera ronda de Wimbledon?

Juan Pablo Varillas vs. Lorenzo Musetti EN VIVO: se enfrentan este lunes 3 de junio en el court 14 de All England Lawn Tennis Club en Londres (Inglaterra). El partido corresponde a la primera ronda de Wimbledon 2023 y se jugará en el primer turno del día, desde las 05:00 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN a través de STAR+ en Perú y Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Juan Pablo Varillas sigue desempolvando los registros del tenis peruano en la élite. Después de ser una de las sorpresas de Roland Garros, torneo en el que llegó hasta la instancia de octavos de final, volverá a la escena del deporte en el tercer Grand Slam de la temporada: Wimbledon.

El abierto británico es la competencia con más prestigio en la historia del tenis, donde un peruano no figuraba en el cuadro principal hace 15 años, desde que Lucho Horna por última vez apareció en la primera ronda de Wimbledon 2008 (perdió ante Roko Karanusic).

Wimbledon no le será extraño a Varillas, que en 2021 y 2022 compitió en la ‘qualy’ cayendo en ambas ocasiones en el debut. El salto en el ranking ATP (60 del mundo) que dio tras actuar en París le abrió paso al ‘main draw’ en Londres, incluyendo al US Open, con lo que se hará presente en todos los ‘major’ de la temporada.

La carrera de Juan Pablo Varillas, de 27 años, se ha forjado sobre la superficie de arcilla, por lo que el césped británico será un obstáculo aparte que deberá enfrentar. Sobre hierba solo jugó en la ‘qualy’ de Wimbledon en dos ocasiones. El estilo de juego en esta superficie no permite desplegar la gran destreza física de los deportistas, el cual fue un punto a favor para el peruano durante Roland Garros.

Varillas y su equipo decidieron realizar un campamento de entrenamientos en Argentina por más de dos semanas, donde trabajó en césped y jugó con varios tenistas que estarán en Londres.

Así llega ‘Juanpi’ para el duelo con Lorenzo Musetti, italiano de 21 años que es el número 15 del mundo. El europeo se presentará luego de avanzar hasta la ronda de cuartos en Queens y Stuttgart, torneos que forman parte de la gira sobre hierba. No obstante, en Wimbledon sus registros tampoco son positivos, dado que en sus dos únicas presentaciones fue eliminado en el debut.

Varillas y Musetti estarán cara a cara más de cuatro meses después, cuando ‘Juanpi’ le ganó por la vía rápida para ingresar a la semifinal del Abierto de Buenos Aires. El único antecedente resultó a su favor, aspecto que busca repetir para abrirse paso en La Catedral.

Varillas derrotó a Musetti en cuartos de final de Buenos Aires 2023 | Fuente: Argentina Open

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Juan Pablo Varillas vs. Lorenzo Musetti en Wimbledon?

El compromiso será transmitido en Perú y Sudamérica por la señal de ESPN a través de STAR+. En todo el mundo puede seguirse mediante Tennis TV. Todas las incidencias minuto a minuto de este partido los encontrarás en la página web de RPP.pe.

