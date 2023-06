Varillas pone la mira en Londres: "Voy a prepararme y mi siguiente parada será Wimbledon"

Juan Pablo Varillas fue protagonista de Roland Garros. Llegó hasta octavos de final del torneo y ahora la mira está en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

Es así que Juan Pablo Varillas ya tiene el foco puesto en lo que será Wimbledon 2023, campeonato que se lleva a cabo en la ciudad de Londres y que este año va desde el 3 de julio hasta el 16 del mismo mes. Por ello, el tenista nacional conversó con la prensa local respecto a su participación en el certamen.

"Actualmente me encuentro en Argentina. Me voy a preparar aquí y mi siguiente parada va a ser Wimbledon. No voy a jugar un torneo antes", fue lo que sostuvo Varillas en diálogo con Ovación.

Juan Pablo Varillas analiza su último desempeño

Fueron dos veces las que Varillas jugó en Wimbledon.

Por otra parte, comentó su nuevo puesto en el Ránking de la ATP: 61. Esto se debe a su destacada actuación en París, en donde enfrentó a Novak Djokovic.

"La verdad que soy un jugador un poco más maduro. No me va a cambiar nada mi nueva posición. Esta experiencia está dando sus primeros pasos, pero continúo siendo la misma persona", indicó el popular 'Juanpi'.

Luego, Juan Pablo Varillas fue consultado sobre sus fortalezas en Roland Garros, en donde quedó entre los mejores 16 del torneo que se juegan en tierras francesas.

"Me apoyé mucho en el aspecto físico. Los partidos a cinco sets siempre son largos y uno tiene que estar preparado. Si uno quiere mejorar en el ránking tiene que jugar en todas las superficies", añadió.

Hay que tener en cuenta que Djokovic, al ganar Roland Garros, entró en los libros de récords del tenis masculino al ser el primer jugador en sumar 23 Grand Slams, corona esa hazaña con su regreso al número uno mundial, del que desbanca al español Carlos Alcaraz.

La clasificación ATP de esta semana es asimismo significativa porque el ganador en París el año pasado, el también español Rafael Nadal, ausente del circuito por lesión desde el Abierto de Australia, cae al número 136 del mundo, primera vez en 20 años, desde abril de 2003, en que se queda fuera de los 100 primeros puestos.

