El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, admitió haberse reunido con un periodista cuando sabía que estaba contagiado de la Covid-19, y lo calificó como un "error de criterio".

También, Novak Djokovic indicó que se sometió una declaración falsa al gobierno australiano sobre su historial de viajes antes de volar a Melbourne (Australia), aunque culpó a su representante.

Los comentarios de Djokovic están incluidos en una declaración subida a su perfil de Instagram, en la que abordó las polémicas en torno a sus intentos de disputar el Australian Open sin estar vacunado.

Novak Djokovic y un "error" que le podría costar una deportación

Pese a los reconocimientos, 'Nole' calificó como "desinformación" las versiones que han circulado sobre sus apariciones públicas después de la prueba de covid-19. Dijo a su familia que las versiones son "muy dolorosas".

El atleta de 34 años ingresó la semana pasada a Australia con una exención médica por cuanto no está vacunado. Recibió la exención porque dio positivo al covid-19 el 16 de diciembre.

Pero al día siguiente apareció sin mascarilla en el lanzamiento de unas estampillas con su imagen y en un evento para tenistas jóvenes en Belgrado.

Asimismo, Novak Djokovic mencionó que solo recibió el resultado positivo de la prueba PCR un día más tarde, el 17 de diciembre, después del evento con los jóvenes. No mencionó la ceremonia de las estampillas.

El jugador dijo que el 16 de diciembre se hizo una prueba rápida de antígenos que dio negativo y que luego hizo la PCR por "abundancia de cautela".

"Estaba asintomático y me sentía bien, y no había recibido la notificación del PCR positivo hasta después del evento", aseguró.

Pero el tenista admitió que acudió a una entrevista y toma de fotos con el diario deportivo francés L'Equipe el 18 de diciembre.

"Me sentí obligado a realizar la entrevista con L'Equipe porque no quería quedarle mal al periodista, pero me cuidé de mantener el distanciamiento social y usé mascarilla, salvo para las fotos", añadió Djokovic. (AFP)

