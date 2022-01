Novak Djokovic en Australia: "Está detenido como prisionero, con bichos" | Fuente: AFP

Novak Djokovic permanece retenido en una instalación migratoria de Melbourne, tras llegar el último miércoles a Australia para participar del primer Grand Slam de la temporada. El número uno del tenis vio como le revocaron su visa por no presentar los requisitos de vacunación contra la COVID-19 para ingresar al país.

Así, el tenista serbio apeló este jueves su deportación y su caso será resuelto por un en los próximos días. Cabe apuntar que el inicio del Abierto de Australia está fijado para el lunes 17 de enero.

En tanto, la familia de Novak Djokovic se pronunció desde Serbia frente a la situación vivida por el deportista, resaltando que vive un maltrato en Australia.

“Querían ponerlo de rodillas, pero no solo a él, sino también a nuestro país. Nunca atacamos a nadie, solo nos defendimos. Están pisoteando a Novak y, por tanto, al pueblo serbio. Se llevaron todas sus cosas y su cartera. ¡Es un prisionero!”, dijo su padre Srdjan ante los medios.

Novak Djokovic retenido en Australia

Padre, madre y hermano de Novak Djokovic protestando en Serbia por el caso del tenista en Australia | Fuente: AFP

Su hermano Djordje Djokovic indicó que recibieron de información que el tenista serbio sería impedido de ingresar a Australia por los próximos tres años.

“Mi hermano no es un criminal. La última noticia que tenemos es que el tribunal ordenó a las autoridades que no lo deportaran hasta el lunes. Inmediatamente después se enteró de que no lo dejarían entrar a Australia en los próximos tres años”, señaló.

También estuvo presente en la rueda de prensa la madre de Novak Djokovic, Dijana, quien se refirió a las condiciones del hotel en Australia donde se encuentra actualmente el número uno del ranking mundial.

“Está detenido como prisionero, eso no es justo, no es humano. El alojamiento es horrible. Es un hotel pequeño para refugiados, con bichos, está sucio, la comida es pésima y no le dan la oportunidad de mudarse a una casa que ya está alquilada”, remarcó.

Novak Djokovic fue el ganador del Abierto de Australia 2021 | Fuente: AFP





