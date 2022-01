Novak Djokovic podría ser deportado de Australia en las próximas horas. | Fuente: AFP | Fotógrafo: SCOTT BARBOUR

La extenista Martina Navratilova, ganadora de 59 Grand Slams entre individuales y dobles, admitió que admira a Novak Djokovic, pero que no puede defender su decisión de no vacunarse.



La tenista estadounidense, de origen checoslovaco, se pronunció en el programa británico Good Morning Britain sobre el caso de Novak Djokovic, que ha montado un escándalo en Australia por su posición de no vacunarse contra la Covid-19.



"Es increíble, menudo caso", dijo la extenista sobre la situación de Djokovic. "Y se podría haber evitado. Ojalá Djokovic se hubiera vacunado. Le admiro mucho, pero la verdad no puedo defender su decisión de no vacunarse", indicó.

Novak Djokovic y un caso que ha dado la vuelta al mundo

Novak Djokovic entrena a la espera que se tome una decisión sobre su visado. | Fuente: AFP | Fotógrafo: WILLIAM WEST

El serbio esgrimió un contagio el 16 de diciembre como excusa para no vacunarse y poder recibir una exención médica para entrar a Australia y disputar el primer Grand Slam del año.

Esto se ha puesto en duda por los actos a los que acudió el tenista en los días posteriores al contagio, a lo que el tenista ha respondido que no conoció el resultado hasta un día después y admitió que el 18 asistió a una entrevista pese a que era consciente de ser positivo.



"A mí me daría mucho más miedo contagiarme por no estar vacunado que cualquier otro efecto secundario que pudiera tener por vacunarme. Hay que preocuparse también del resto de personas. En los vestuarios estamos muy cerca los unos de los otros", opinó sobre Novak Djokovic.

Por otra parte, la primera ministra serbia, Ana Brnabic, advirtió de que si 'Nole' se saltó el aislamiento obligatorio de catorce días por contagiarse de covid ello supondría "una grave violación" de las leyes del país.



El atleta admitió haber asistido a una entrevista presencial el 18 de diciembre en Belgrado pese a que sabía que se había contagiado de covid porque "era un compromiso desde hacía mucho tiempo" y para no "quedar mal con el periodista".

"Si eres positivo, tienes que aislarte", dijo Brnabic en una entrevista con la BBC. "No sé cuándo recibió los resultados y cuándo los vio. Esa es una zona un poco gris que solo puede responder Novak", añadió. (EFE)

