El tenista número uno del mundo, Novak Djokovic , expulsado detras perder una batalla legal por no estar vacunado, aterrizó este lunes en Belgrado en medio de una gran expectativa de decenas de seguidores que esperaron su llegada.y considerado un héroe en Serbia, ha llegado a la capital pasado el mediodía local en un avión procedente de Dubái, donde hizo escala en su regreso desde Australia, informó la agencia de noticias Tanjug.Los medios serbios señalan que Djokovic abandonó el aeropuerto por otra salida a la habitual para evitar a los periodistas, y afirman que el tenista no hará declaraciones hasta que termine el Abierto de Australia el próximo día 30.Djokovic, que aspiraba a defender su título de campeón del Abierto de Australia y convertirse en el primer tenista de la historia en sumar 21 Grand Slams, regresa a casa después de once días de controversia deportiva, judicial y diplomática por su oposición a vacunarse contra la covid.