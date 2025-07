Novak Djokovic tras caer en semifinales ante Sinner: "Espero que no sea mi último Wimbledon"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Novak Djokovic jugó "tocado" contra Jannik Sinner en la semifinal de Wimbledon, lo que le impidió moverse como hubiera querido. Tras el partido, mencionó sentirse como si llegara a los partidos con el "tanque medio vacío" y reconoció que los jugadores más jóvenes están en mejor forma y "muy por encima del resto" en este momento.

"Hago todo lo posible en los entrenamientos para jugar mi mejor tenis en los Grand Slam. Aunque no haya ganado un Grand Slam este año ni el anterior, siento que juego mi mejor tenis en estos torneos. Tengo que analizarlo con mi equipo y ver cómo proceder con el calendario. No sé qué puedo hacer diferente, porque las horas que he echado trabajando... No he encontrado recompensa para ello por ahora, pero he sido recompensado muchas otras veces en mi carrera", declaró.

A pesar de no haber ganado un Grand Slam este año ni el anterior, siente que jugó su mejor tenis en estos torneos. Djokovic espera que el Wimbledon de 2025 no sea el último para él y planea regresar al All England Club el próximo año, no queriendo que su carrera en Wimbledon termine.

"Estaría triste, pero espero que no sea mi último partido en la central. No planeo acabar este viernes mi carrera en Wimbledon. Espero volver", zanjó.

Predicción para la final de Wimbledon

Djokovic declaró que Carlos Alcaraz tiene una "pequeña ventaja" y lo dio como favorito en la final contra Jannik Sinner. Basó esta predicción en los dos títulos que Alcaraz ha ganado y la confianza que tiene actualmente. Sin embargo, también señaló que Sinner está "pegando muy bien a la pelota" y que anticipa que será un "partido muy parejo", similar al que tuvieron en París.

"Doy como favorito a Carlos en la final por los dos títulos que ha ganado y por la confianza que tiene ahora mismo. Solo una ventaja pequeña, porque Sinner está pegando muy bien a la pelota. Va a ser un partido muy parejo como en París", declaró.