Novak Djokovic sigue vigente: 'Nole' venció a Muller en el debut de Wimbledon y es favorito al título

El serbio, con 38 años, se impuso a su rival fránces por 6-1, 6-7 (7), 6-2 y 6-2 para seguir en búsqueda de su octavo título en este torneo.

Novak Djokovic cumplió con los pronósticos y derrotó este martes al francés Alexandre Muller por 6-1, 6-7 (7), 6-2 y 6-2 por la primera ronda del torneo de Wimbledon. Esto pese a tener problemas físicos durante el desarrollo del encuentro.

'Nole' solicitó atención médica en dos ocasiones debido a unos malestares, tal como él mismo lo confirmó en conferencia de prensa post partido. Su rival logró arrancarle un set, pero el serbio se impuso en los dos parciales siguientes.

Los problemas de salud que aquejaban al exnúmero uno del mundo los pudo aprovechar Muller, aunque luego no pudo conservar su ventaja y terminó cediendo ante la remontada de Djokovic en el tercer y cuarto set.

El próximo rival del serbio será el británico Dan Evans, quien hoy ganó su primer encuentro en cuatro años en Wimbledon al vencer a su compatriota Jay Clarke.

"Es bueno acabar hoy, gracias a todos por quedarse hasta tan tarde y gracias por el apoyo. Es bonito estar de vuelta en Wimbledon, es lo primero que tengo que decir. Este torneo siempre significa mucho para mí. Siempre disfruto de esta pista, excepto quizás en el segundo set", dijo a pie de pista el serbio, reconociendo sus problemas físicos.



"Sobre lo que me ha pasado, no sé si es un problema estomacal o qué. Los doctores me dieron unas píldoras milagrosas y he podido acabar el partido bien. Sabía que me pasaba algo en el estómago", apuntó el de Belgrado.

El serbio agradeció al público por quedarse hasta tan tarde en la pista central para ver su partido. | Fuente: EFE

Los favoritos quedaron fuera del título

Esta edición de Wimbledon ha estado repleta de sorpresas para los cabeza de serie, ya que por primera vez en la historia de los Grand Slam, ocho 'top ten', entre el cuadro masculino y femenino, se marcharon a casa en la primera ronda.

Alexander Zverev (N°3), Lorenzo Musetti (N°7), Holger Rune (N°8) y Daniil Medvedev (N°9) fueron eliminados en el debut en la rama masculina. Por su parte Coco Gauff (N°2), Jessica Pegula (N°3), Qinwen Zheng (N°5) y Paula Badosa (N°9) también perdieron en su primer partido del torneo.