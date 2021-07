Novak Djokovic ganó Wimbledon | Fuente: AFP | Fotógrafo: ADRIAN DENNIS

El serbio Novak Djokovic, número 1 mundial, ganó Wimbledon al batir este domingo en la final al italiano Matteo Berrettini por 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 y 6-3, alcanzando el récord de 20 títulos del Grand Slam que hasta ahora compartían Roger Federer y Rafael Nadal.

A sus 34 años, Djokovic suma 9 Abiertos de Australia, 2 Roland Garros, 6 Wimbledon y 3 US Open.

En 2021 el serbio ha ganado los tres grandes disputados y en el US Open, en septiembre, buscará el 'Golden Slam', ganar los cuatro Grand Slam en un año natural, además de la medalla de oro en los Juegos de Tokio -único gran trofeo que falta en su palmarés- en un mismo año natural. Solo la leyenda alemana Steffi Graf lo ha conseguido, en 1988.

Contra Berrettini, que a los 25 años jugaba su primera final de Grand Slam, Djokovic ha impuesto su experiencia y sentido táctico en una pista central llena e hipnotizada por la calidad e intensidad del duelo (57 ganadores para Berrettini, 31 para Djokovic), aunque siempre poniéndose del lado del italiano, lo que en momentos incomodó al serbio.

Novak Djokovic celebra tras ganar a Matteo Berrettini en la final de Wimbledon | Fuente: AFP | Fotógrafo: GLYN KIRK

Novak Djokovic celebra tras ganar el último punto a Matteo Berrettini | Fuente: AFP | Fotógrafo: GLYN KIRK

LA PREVIA

Djokovic busca de su 20º título de Grand Slam, una cifra récord a la que se dedica en cuerpo y alma. Por su parte, Berrettini aspira a un primer grande en lo que será su séptimo partido en dos semanas sobre el pasto londinense.

Djokovic vs. Berrettini: cómo ver y dónde ver la final de Wimbledon. | Fuente: AFP | Fotógrafo: GLYN KIRK

Djokovic busca alcanzar la marca de Federer y Nadal. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ADRIAN DENNIS

Decir que el serbio planificó conseguir su 20º 'major' en la capital británica sería exagerado. Pero señalar que alcanzar a Roger Federer y Rafael Nadal en el número de trofeos grandes es una obsesión para él es una evidencia. Una que no se molesta en ocultar.

"Es por lo que estoy aquí. Es por lo que juego. Antes de venir a Londres, me imaginé en posición de luchar para ganar un nuevo título del Grand Slam. Y ahora me he puesto en posición de conseguirlo", declaró el número 1 del mundo tras eliminar en semifinales al canadiense Denis Shapovalov (N.12).

Hay que decir que antes de llegar a Londres, Novak Djokovic ganó el Abierto de Australia por novena vez (un récord) y consiguió su segundo Roland Garros al eliminar en semifinales al español Nadal. El de Belgrado es el único tenista que ha ganado al menos dos veces cada uno de los 'majors' desde el comienzo de la era Open (1968).

Por su parte, Berrettini alcanzó la final con una energía desbordante, ahora navega en aguas desconocidas, porque su mejor resultado en Grand Slam es la semifinal del US Open-2019 perdida frente a Nadal.

"Nunca he soñado con esto, era demasiado enorme", aseguró tras su victoria en semifinales contra Hubert Hurkacz (N.18). "El trabajo está lejos de haber terminado puesto que, ahora que he llegado aquí, quiero el trofeo", añadió.

