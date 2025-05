Rafael Nadal recibe emotivo homenaje en Roland Garros: "Aquí he sufrido, disfrutado, ganado, perdido"

El tenista español, catorce veces campeón de Roland Garros, recibió una ceremonia especial en el día inaugural del Abierto de Francia. Una placa con su nombre fue colocada para siempre en la Philippe Chatrier.

El extenista español, Rafael Nadal, recibió este domingo un homenaje especial a su ilustre carrera en la pista central de Roland Garros. La organización decidió así rendir honores al máximo ganador de este Grand Slam que se celebra en París cada año.

Nadal, entre lágrimas, agradeció al público que asistió para esta ceremonia y en la que se encontraban otros tenistas como Carlos Alcaraz e Iga Swiatek. Además, brindó un discurso en español y francés.



"Aquí he disfrutado, sufrido, ganado, perdido... Quiero mostrarles mi infinita gratitud por haberme dado la oportunidad de poder decir adiós en el lugar más importante de mi carrera", destacó Nadal. Además, hizo mención a sus más grandes rivales en el torneo como Roger Federer y Novak Djokovic.

Rafel Nadal tuvo un momento muy especial con su tío Toni, su entrenador durante toda su actividad tenística, enfatizando que es la razón por la que se encuentra en París.

"Entrenando, hablando, engañándome, haciéndome reír, llevándome siempre al límite. Lo que hemos vivido no siempre ha sido fácil, pero ha valido la pena (...) Eres el mejor entrenador que jamás hubiera podido tener", le dijo el extenista a su pariente, quien se encontraba en la tribuna.



Por último, reiteró su agradecimiento a París, a la organización y también recordó el momento en que pudo llevar la antorcha en los Juegos Olímpicos que se llevaron el año pasado en la capital francesa.

"Gracias Francia, gracias París. Me han dado emociones y momentos que nunca habría imaginado, no podéis saber hasta qué punto es emocionante sentirse querido en el lugar que más cuenta para ti", enfatizó.

Lleno total en la Philippe Chatrier para despedir a Nadal | Fuente: EFE

La huella eterna de Nadal

Rafael Nadal ganó en catorce oportunidades Roland Garros en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022. Es por ello que, en la parte final del homenaje, se reveló que la organización colocó una placa con su nombre en la pista central con la huella de su pie derecho, su nombre, así como el número 14, que quedará para siempre en la historia.

El español, en conferencia de prensa tras la ceremonia, aseguró que el homenaje que recibió supuso "el momento más emocionante" de su carrera.

"No me gusta ser el centro de atención, he sufrido un poco por eso, pero lo he disfrutado mucho", aseguró el exjugador en una rueda de prensa minutos después de la ceremonia, que definió como "perfecta".