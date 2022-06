Casper Ruud y Rafael Nadal estarán frente a frente en la final del Roland Garros | Fuente: AFP | Fotógrafo: THOMAS SAMSON

La opinión es generalizada: solo el físico puede apartar a Rafael Nadal de sumar este domingo su decimocuarto título de Roland Garros, el vigésimo segundo grande de su carrera. Y no porque el noruego Casper Ruud no tenga calidad para derrotarle, pero la diferencia de palmarés es enorme entre ambos.



Nadie ha derrotado antes a Nadal en la final de su torneo predilecto y Ruud es el octavo en intentarlo y el más joven de todos, dispuesto a triunfar a sus 23 años donde fracasaron Mariano Puerta (2005), Roger Federer (2006, 2007, 2008 y 2011), Robin Soderling (2010), Novak Djokovic (2012, 2014 y 2020), David Ferrer (2013), Stan Wawrinka (2017) y Dominic Thiem (2018 y 2019).



Rafael Nadal vs Casper Ruud: horarios en el mundo

Perú: 8:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Bolivia: 9:00 a.m.

Chile: 9:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Uruguay: 10:00 a.m.

España: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York): 9:00 a.m.

De los tres pilares que te llevan a levantar un torneo grande, el tenis, la mentalidad y el físico, solo el último ha dado síntomas de flaqueza a lo largo de los casi quince días que han conducido al español hasta el último escalón del torneo.



Nadal llegó a París sin apenas rodaje, pero ha sabido adquirirlo a lo largo de los partidos, hasta conseguir el punto álgido en los cuartos de final contra el serbio Novak Djokovic, donde completó uno de los partidos más espectaculares de su carrera.

¿Cuándo y a qué hora juega Rafael Nadal y Casper Ruud?

Rafael Nadal y Casper Ruud se enfrentarán en duelo vibrante el domingo, 5 de junio. El partido entre ambos tenistas está pactada a las 8:00 a.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Philippe Chatrier

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Rafael Nadal y Casper Ruud?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN, tar+, Eurosport, Movistar y DAZN.

.