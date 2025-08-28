Bronca en el US Open: tenistas discutieron al final de su partido y se lanzaron duras acusaciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El US Open 2025 está marcado por las polémicas. El fin de semana fue el ruso Daniil Medvedev quien se llevó una fuerte multa por protagonizar un altercado en pleno campo de juego, tras su derrota ante francés Benjamin Bonzi.

Ahora les tocó el turno a la estadounidense Taylor Townsend y a la letona Jelena Ostapenko, que se enfrascaron en una acalorada discusión tras el final de su partido, que acabó en triunfo para la norteamericana.

Consumada su victoria, Townsend se acercó a Ostapenko para saludarla, pero la europea comenzó a increparle algo. La estadounidense no se quedó callada, y ambas tenistas mantuvieron un intercambio verbal intenso, ante la mirada de los cientos de asistentes al estadio.

El video de la acalorada difusión rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde se especulaba el origen del problema.



Taylor Townsend and Jelena Ostapenko got in a heated interaction after their second round match at the US Open.



Townsend is on to the third round. pic.twitter.com/cOIYzoyfmG — ESPN (@espn) August 27, 2025

Duras acusaciones

Jelena Ostapenko se pronunció en sus redes sociales, acusando a su rival de haber sido “muy irrespetuosa” desde el inicio del partido, saltándose las reglas del torneo.

“Si ella juega en su país no significa que pueda comportarse y hacer lo que quiera. Al comienzo del partido, todos los jugadores deben comenzar a calentar en la línea de base. La oponente salió e inmediatamente comenzó el calentamiento en la red, lo cual es muy irrespetuoso y va contra las reglas de un partido de tenis”, manifestó.

Por su lado, Taylor Townsend lanzó duras acusaciones contra su rival en conferencia de prensa. “Decir que no tengo educación ni clase social, no me lo tomo como algo personal, porque sé que está muy lejos de la verdad y de cualquier cosa”, manifestó.

La norteamericana, incluso, dejó entrever que detrás de la reacción de la letona hubo un trasfondo racista. Ante el revuelo causado en redes, Ostapenko salió al frente de las acusaciones. “Nunca fui racista en mi vida y respeto a todas las naciones del mundo, para mí no importa de dónde vengas”, posteó en su cuenta de Instagram.

