ATP: El ruso Daniil Medvedev será N° 1, ganándole el puesto a Novak Djokovic | Fuente: AFP - Instagram Daniil Medvedev

Novak Djokovic dejará el puesto 1 de la ATP al ser superado por Daniil Medvedev. El tenista, que se vio envuelto en el escandalo sobre las vacunas en el Open de Australia, corta una racha tras su última derrota contra el checo Jiri Vesely.

En la siguiente nota, conoceremos el récord a detalle de Novak Djokovic siendo el número 1 de la ATP, sus impresiones luego de la pérdida del puesto, y que implica el ascenso de Daniil Medvedev en la estadística de este ranking.

¿Cuánto tiempo estuvo Novak Djokovic en el puesto 1?

Novak Djokovic fue el número 1 en las últimas 132 semanas, dándole un alto a su récord de 361 semanas (7 años) siendo número 1 de la ATP. Djokovic cayó contra el N° 123 del ranking, Jiri Vasely, en los cuartos de final de la Dubai Duty Free Tennis, con resultados 6-4, 7-6(4).

Sin embargo, Novak Djokovic no se desmotiva y post partido, señaló seguir motivado y que seguirá compitiendo: “Mi objetivo es seguir jugando a tenis (…) Esa es la meta principal. Mientras siga sintiéndolo así, voy a jugar tanto como pueda. Mientras mi cuerpo me lo permita, si también lo hacen las circunstancias de mi vida, con la gente que me acompaña y me apoya”.

Daniil Medvedev es el nuevo número 1 del ATP

El ruso Danill Medvedev, de 26 años, es el nuevo número 1 del ranking ATP, y se une a la lista de 3 rusos que alcanzaron este puesto (Yevgeny Kafelnikov en 1999 y Marat Safin en 2000-01). El titulo obtenido en el US Open 2021 fue clave para la obtención de este reconocimiento.

Desde febrero de 2004, este número 1 del ATP no había sido ocupado por nadie más, salvo los tenistas reconocidos Djokovic, Federer, Nadal y Murray. Anteriormente a ellos, lo había tomado el tenista Andy Roddick.

¿Qué tenista fue más tiempo el número 1?

Novak Djokovic estuvo 361 semanas como número 1. Le sigue Roger Federer con 310 semanas. Los americanos Pete Sampras (286), Ivan Lendl (270) y Jimmy Connors (268) siguen en la lista. El sexto jugador con más semanas como número 1 fue el español Rafael Nadal, con 209 semanas.