La pandemia de la COVID-19 ha vuelto a golpear con fuerza en todo el mundo durante las últimas semanas y en el deporte no es la excepción. Todas las disciplinas otra vez sufrieron sus efectos y también fue el caso del tenista Benoit Paire.

El deportista francés, número 46 del actual ranking ATP, publicó un duro mensaje sobre el coronavirus en sus redes sociales, donde también cargó contra la Asociación Profesional de Tenis.

"Hola, me llamo Benoit Paire y por 250ª vez doy positivo por COVID", escribió el francés en sus distintas plataformas. "Honestamente no puedo lidiar más con esta mierda de COVID. ¿Que cómo estoy? Por culpa del COVID tengo mocos, pero por culpa de todas estas cuarentenas pasadas en una habitación de hotel al otro lado del mundo, no me siento bien mentalmente ¡El año pasado fue duro, y este año empieza exactamente igual!”, señaló Benoit Paire.

Benoit Paire y la crítica a la ATP por el coronavirus

De acuerdo con Benoit Paire, que compitió por última vez en el año en el Challenger de Roanne, esta situación le está trastocando también mentalmente y que le sirvió para 'atizar' a la ATP.

"Sólo una cosa, estoy 100% a favor de la vacuna, pero vivamos como antes del COVID, si no, no le veo sentido" y "es secundario, pero ATP, ¿cómo defiendes a los jugadores en mi caso?", preguntó.

