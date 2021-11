China da por concluido el caso de la tenista Peng Shuai pero sigue ocultándolo dentro del país

La tenista china Peng Shuai. | Fuente: AFP | Fotógrafo: STR

La llamada entre el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) y la tenista china Peng Shuai, en la que ella dijo estar "bien", es "suficiente" para los medios afines al Gobierno chino, que solo mencionan el caso ante una audiencia internacional en redes como Twitter, vetada en el país asiático.



"Sus apariciones de los últimos días son suficientes para eliminar las preocupaciones", tuiteó hoy el director del periódico Global Times, Hu Xijin, quien ya adelantó el pasado sábado en la misma red que la tenista iba a aparecer en público.



En los últimos días, medios afines al Gobierno distribuyeron por Twitter varios vídeos e imágenes de Peng ante los temores por el paradero de la tenista, quien denunció el pasado 2 de noviembre abusos sexuales por parte del ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli.



No obstante, cualquier mención a Peng continúa completamente censurada en los medios y las redes sociales chinas, e incluso la señal en directo de algunas cadenas internacionales como CNN se funden en negro cuando comienzan a hablar del caso, según denunció la propia televisión en su página web.



Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se sigue insistiendo en que el caso Peng "no es un asunto diplomático", aunque hoy el portavoz Zhao Lijian destacó que "se la ha visto recientemente" en respuesta a las preguntas de los periodistas.



Peng mantuvo ayer una conversación de media hora con el presidente del COI, Thomas Bach, a quien le informó que se encuentra "bien" en su casa de Pekín, enfatizando que le gustaría que se respetase su "privacidad".

Sospechas de coerción

Queda por ver si estas explicaciones son suficientes para voces como la Asociación de Tenis Femenino (WTA), que anteriormente pidió que las acusaciones de abuso sexual de Peng fueran "investigadas a fondo", o para las organizaciones de derechos humanos.



Según Yaqiu Wang, de Humans Right Watch, la conversación entre Bach y Peng se habría realizado bajo "coerción".



"El COI está siendo cómplice de la maquinaria de propaganda y de un caso de coerción y de desaparición forzada por parte del Gobierno chino", tuiteó hoy la activista.



Para Global Times, quienes sospechen que la tenista está actuando bajo presión "deben tener un lado oscuro". "¿Puede realmente una chica fingir una sonrisa tan radiante bajo presión?", se preguntó hoy en Twitter su director Hu.



Por otra parte, tampoco hay noticias sobre el político acusado de los abusos, Zhang Gaoli, que abandonó la vida pública hace tres años después de dejar su cargo.



Peng acusó a Zhang de forzarla para mantener relaciones sexuales en una carta publicada en la red social Weibo, pero la misiva se volatilizó apenas veinte minutos después de su envío.

El caso estalla a menos de tres meses de que comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, a los que Estados Unidos "evalúa" boicotear a nivel diplomático por presuntos abusos de derechos humanos por parte del Gobierno chino. (EFE)

