Un cambio histórico en la cima del tenis se aproxima, el que podría marcar el paso definitivo a la siguiente generación. Novak Djokovic, cuya presencia se espera en el ATP 500 de Dubái (21-26 febrero) en su regreso a la competición luego de los sucedido en el Abierto de Australia, tiene asegurado seguir como número 1 del mundo este lunes, pero podría ser desalojado de ese puesto de honor el 28 de febrero por el ruso Daniil Medvedev, según la ATP.

Novak Djokovic no ha vuelto a jugar desde las semifinales de la Copa Davis a comienzos de diciembre, y en el circuito ATP desde su semifinal del torneo de maestros de fin de año a mediados de noviembre.

Daniil Medvedev, finalista del Abierto de Australia, tiene previsto regresar en el ATP 500 de Acapulco (21-26 febrero), un certamen donde podría dar el gran paso a lo más alto del ranking a partir del 28 de febrero.

Según la ATP, para que Novak Djokovic pierda el trono del ranking mundial, Daniil Medvedev tendrá que ganar el título en Acapulco y no importará cualquier otro resultado del serbio. No obstante, no sería la única opción para el asalto del ruso:

Medvedev llega a la final en Acapulco y Djokovic no gana el título en Dubái

Medvedev llega en semifinales a Acapulco y Djokovic no alcanza la final en Dubái

Medvedev llega a cuartos de final en Acapulco y Djokovic no alcanza las semifinales en Dubái

Medvedev pierde en 2ª ronda en Acapulco y Djokovic no alcanza las semifinales en Dubái

En caso de alzarse a lo más alto, Daniil Medvedev se convertiría en el tercer ruso número 1 mundial tras Yevgeny Kafelnikov (1999) y Marat Safin (2000-2001).

El último tenista fuera del Big 4 (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray) en haber estado en la cima del ranking ATP es el estadounidense Andy Roddick, el 1 de febrero de 2004. La nueva genración del tenis asoma.

