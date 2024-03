“Mi nivel fue muy malo”: Novak Djokovic hace dura autocrítica tras su eliminación de Indian Wells

Tras su sorprendente eliminación del lunes en tercera ronda de Indian Wells, Novak Djokovic reconoció que el joven italiano Luca Nardi mereció la victoria y lamentó el bajo nivel mostrado en su reaparición en este torneo tras cinco años de ausencia.

Djokovic, que a sus 36 años está dosificando el número de eventos en los que compite, dijo que por el momento tiene planeado competir en el Masters 1000 de Miami que arranca la próxima semana.

Pregunta: ¿Le sorprendió el nivel de Nardi? ¿Cuánto sabía de él de antemano?

Respuesta: "Lo felicito, particularmente por el gran tenis del tercer set. No sabía mucho de él, pero le vi jugar, y sabía que posee un tenis de gran calidad desde la línea de fondo. Se mueve bien. Tiene mucho talento. Entró en el cuadro principal como 'lucky loser' (repescado tras caer en la qualy), así que no tenía nada que perder y jugó muy bien. Mereció ganar. Me sorprendió más mi nivel, que fue muy, muy malo. Se juntaron ambas cosas".

P: ¿Cree su juego fue producto de no haber competido desde (la eliminación en semifinales en) el Abierto de Australia o al tiempo que llevaba sin jugar aquí?

R: "Podrían ser ambas cosas, no estoy tan seguro. Obviamente, voy a analizar lo que hice, lo que podría haber hecho mejor, y luego seguir adelante. Ahora soy más selectivo con mi calendario así que no es una gran sensación cuando abandonas muy pronto y especialmente aquí, que no he jugado en cinco años. Tenía muchas ganas de hacerlo bien pero no pudo ser".



P: ¿A medida que avanzaba el partido pensó que su rival iba a perder fuelle?

R: "No, no le obligué a ello. Le ayudé a jugar bien y no me ayudé a mí mismo en absoluto. Cometí algunos errores no forzados realmente terribles. Fue un tenis bastante defensivo".

P. ¿Cuál es su reflexión sobre la ausencia de títulos en este inicio de temporada?

R: "No es algo a lo que esté acostumbrado. La mayor parte de mi carrera empecé con una victoria en un Grand Slam o en otro torneo. No pasa nada. Es parte del deporte. Hay que aceptarlo. A veces se gana y a veces se pierde. Espero ganar más y seguir adelante". (AFP)