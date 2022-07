Roger Federer no jugóen Wimbledon | Fuente: AFP | Fotógrafo: ADRIAN DENNIS

Dos de las leyendas en activo del tenis mundial, el suizo Roger Federer y la estadounidense Serena Williams, salieron de las clasificaciones ATP y WTA este lunes, después de haber perdido la totalidad de sus puntos en el circuito masculino y femenino, respectivamente.

Federer, ausente de las pistas desde la edición 2021 de Wimbledon, donde llegó a los cuartos de final, por una lesión en la rodilla, entró en la clasificación ATP en 1997.

Igual que Serena, de 40 años y con 23 títulos del Grand Slam, que regresó a las pistas en la edición 2022 de Wimbledon, derrotada en primera ronda por la francesa Harmony Tan, justo un año después de haber disputado su último partido oficial, en el mismo torneo londinense.

Federer: ¿Cuándo volvería a las canchas?

El suizo aún deberá esperar para volver a competir. Se dejó ver en el All England Club el pasado 3 de julio, con motivo de una ceremonia por el centenario de la pista central de Wimbledon, donde admitió que nunca pensó "que llevaría tanto tiempo volver al circuito" por su problema en la rodilla.

El campeón de 20 Grand Slam debería reaparecer en septiembre en la Laver Cup y aseguró que desea volver a Wimbledon "al menos una vez más"

Djokovic cayó al séptimo puesto

La victoria de Novak Djokovic en Wimbledon no evitará el descalabro en el ranking del serbio, que cayó hasta la séptima posición al no poder defender los puntos del año pasado.



Djokovic perderá 2.000 puntos, por el triunfo de 2021, que no ha podido defender ya que la ATP decidió no entregar puntos en este torneo por el veto a rusos y bielorrusos.



El hombre que tiene el récord de semanas como número uno, con un total de 373, aparecerá este lunes en su posición más baja desde agosto de 2018, cuando fue número diez del mundo.



Esto, sin embargo, no preocupa demasiado al campeón de 21 'grandes', que aseguró durante Wimbledon que el ranking no es ya una de sus prioridades desde que dio caza y superó el récord de Roger Federer de más semanas en lo más alto.

(Con información de AFP/EFE)



.