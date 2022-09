Novak Djokovic no se guardó elogios hacia Roger Federer. | Fuente: EFE

Se acabó la rivalidad. El exnúmero uno del mundo, ahora 7 del Ránking ATP, Novak Djokovic, declaró este viernes que ha sido un honor competir con Roger Federer, quien anunció su retiro del tenis, y señaló que su carrera fue un gran ejemplo para todos.



"Más de una década de momentos y batallas increíbles que podemos recordar. Tu carrera ha establecido el ejemplo de lo que es lograr la excelencia y liderar con integridad y serenidad", dijo Novak Djokovic en sus redes sociales en relación a Roger Federer.



Además, en relación a Federer, 'Nole' agregó que "ha sido un honor conocerte dentro y fuera de la cancha, y así seguirá en los años venideros. Este nuevo capítulo te traerá muchas cosas magníficas con Mirka (esposa), los niños y tus seres queridos".

Djokovic y Roger Federer, una amistad dentro y fuera de las canchas

"Tus seguidores seguirán teniendo mucho de qué alegrarse", declaró el tenista serbio y ha expresado el deseo suyo y de su familia de "mucha felicidad, salud y prosperidad en el futuro".



Indicó que se alegra de la celebración de los éxitos del popular 'Expreso suizo' y su encuentro en Londres.



Roger Federer, considerado uno de los mejores tenistas de la historia y ganador de 20 Grand Slam, se despedirá formalmente del tenis al término de la Copa Laver en Londres, que se disputará del 23 al 25 de septiembre.

Por su parte, Carlos Alcaraz también fue otro que se manifestó por su ahora excolega. Viene de ganar el US Open, cuarto y último Gran Slam del año.

"Es una pena, cuando me enteré de la noticia no me lo creía. Se veía venir pero así, de la nada como nos enteramos ayer, me impactó mucho pensar que no vamos a ver más a Roger en las pistas. Es algo que duele, pero a la vez feliz de haber vivido el tenis viéndolo jugar. Es un espectáculo", aseguró.

Referentes del tenis se pronuncian por Federer

El joven tenista español admitió que se va a quedar con las ganas de haberse podido enfrentar a él, después de que sí que ha podido medirse a los otros dos miembros del 'Big Three', Rafa Nadal y Djokovic.



"Es uno de mis ídolos, me hubiera encantado jugar contra él, no va a poder ser pero deja un gran legado en el mundo del tenis. Todo el mundo lo conoce, sabe como es, es magia, es talento, es puro espectáculo verlo jugar. Todo el mundo lo quiere y lo aprecia", concluyó.

