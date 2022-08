Gonzalo Bueno derrotó a Juan Ficovich en su debut en el DirecTV Open Lima | Fuente: DirecTV Open Lima

La victoria más importante en lo que va de su corta carrera. El tenista peruano Gonzalo Bueno dio la gran sorpresa en el primer día de competencia en el cuadro principal del DirecTV Open Lima, al vencer al argentino Juan Pablo Ficovich (#127 ATP).

En la primera edición del DirecTV Open Lima Challenger 80, que se lleva a cabo en el Jockey Club, Gonzalo Bueno (#937 ATP) se impuso por 7-5 y 6-3 en una hora con 43 minutos a Ficovich, el cuarto sembrado en el certamen, concretando así el triunfo más resaltante por ranking en lo que va de su carrera.

“No lo puedo creer, era un partido al que venía a ver qué pasaba y ganarlo enfrente de todo el público peruano, mis entrenadores, ver todo el esfuerzo pagado es un orgullo para mí y mi familia”, mencionó el tenista de 18 años.

Gonzalo Bueno recibió un ‘wilcard’ para el cuadro principal del DirecTV Open Lima y se asestó un resultado que lo aproximará al ‘top 800’ del ranking ATP. Ahora, su rival en la segunda ronda será el argentino Román Andrés Burruchaga (#334).

El partido ante Juan Pablo Ficovich no comenzó de la mejor manera para Gonzalo Bueno, quien se encontró 0-4 debajo durante el primer set.



“Estaba cometiendo bastantes errores rápidos, luego manejé mejor la ansiedad. Comencé a entrar en rally con él y después me solté poco a poco, haciendo mi tenis. Es mi mejor victoria, de todas maneras. Espero seguir avanzando en el torneo, no me quiero conformar con esto”, apuntó Bueno, quien también competirá en la modalidad de dobles del DirecTV Open Lima haciendo dupla con Ignacio Buse, con quien llegó a final del Roland Garros Junior 2022.

Bueno y Buse protagonizarán un duelo peruano en octavos de final midiéndose a los hermanos Arklon y Conner Huertas Del Pino.

En singles, los otros tenistas peruanos que continúan en el certamen son Nicolás Álvarez, Jorge Brian Panta, Arklon Huertas Del Pino, Ignacio Buse, Conner Huertas Del Pino y Juan Pablo Varillas.

