Tenis: Victoria Azarenka anunció que se tomará un descanso: "Estoy viviendo un momento de estrés extremo"

El estrés es parte de la vida del deportista, quienes, a parte de los problemas personales, están constantemente en evaluación por los fanáticos y seguidores de la disciplina. Este fue el caso de Victoria Azarenka, quien no soportó más y darle una pausa a su carrera.

Victoria Azarenka, quien actualmente es la número 16 del tenis y logró a ser en algún momento número 1, dio a conocer los motivos de su retiro momentáneo.

El retiro momentáneo de Victoria Azarenka

La tenista bielorrusa se retiró en pleno encuentro de tercera ronda contra la número 279, Linda Fruhvirtova, quien iba ganando por un marcador de 6-3 y 3-0. Victoria Azarenka se dirigió a la jueza del partido, y cuando la encargada llamó por megafono al fisioterapeuta, la tenista decidió retirarse del campo con su mochila.

Victoria Azarenka comentó que no debió salir a jugar, ya que ha tenido problemas de índole personal. Sin embargo, jugó el partido por la gente que la estaba apoyando, pero no pudo soportar: “No hubiera debido saltar a la pista hoy. Las últimas semanas han sido de extremo estrés en mi vida personal. El último partido fue agotador para mí, pero quería jugar ante este gran público porque me ayudó mucho en mi primer partido. Quería saltar a la pista e intentarlo, pero fue un error”.

Asimismo, Victoria se disculpó con los seguidores que asistieron a verla jugar, debido a que no soportó. Asimismo, felicitó a Linda Fruhvirtova con al que estaba compitiendo: “Lo siento por los aficionados por lo que pasó, porque fueron fantásticos animándome. Fueron la única razón por la que salí a competir. Siempre busco desafíos y presión, pero hoy fue demasiado. Tengo que aprender de esto (...) Me gustaría felicitar a mi rival y desearle la mejor suerte en este torneo y en el comienzo de su carrera profesional”.

Finalmente, Victoria Azarenka aseguró que esto sólo será una pausa, y espera poder regresar a la competición: “Espero tomar una pausa y estar capacitada para regresar”.