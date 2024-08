Carlos Alcaraz pidió perdón por destrozar su raqueta en el Masters 1000 de Cincinnati: “Tenía acumulación de nervios”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El tenista español Carlos Alcaraz, tercero del ranking mundial de la ATP, se pronunció tras explotar en pleno campo de juego y destruir su raqueta durante el partido contra el francés Gael Monfils en el Masters 1000 de Cincinnati.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el vigente campeón de Roland Garros y Wimbledon pidió perdón al público y reconoció que su reacción “no fue correcta”, tras lo cual prometió trabajar en su control de ira.

“Pido perdón, porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista. Soy humano, tenía acumulación de nervios dentro y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a repetirse”, publicó este sábado el también medallista de plata en París 2024.

Carlos Alcaraz anunció que ahora está enfocado en su participación en el Abierto de Estados Unidos, el cuarto Grand Slam del año.



pic.twitter.com/YR0dRJhTxX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 17, 2024

Alcaraz, eliminado

Como se recuerda, Carlos Alcaraz fue eliminado en la víspera por el francés Gael Monfils (46 del ranking ATP) en su debut en el Masters 1000 de Cincinnati, la cita previa del US Open.

El tenista galo, de 37 años, se impuso por 4-6, 7-6 (7/5), 6-4 en un partido que se completó el viernes, tras ser interrumpido por la lluvia la noche del jueves.

Cabe mencionar que Monfils tuvo que jugar el partido por octavos de final el mismo viernes, ante el danés Holger Rune. El tenista galo se llevó el primer set, pero finalmente cayó 1-2 ante el número 16 del mundo.