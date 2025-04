El título 100 seguirá en espera: Tabilo da el batacazo y elimina a Novak Djokovic en los Masters 1000 de Montecarlo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sorpresa en el mundo del tenis luego que Novak Djokovic cayera en segunda ronda en el Masters 1000 de Montecarlo, tras ser superado por el chileno Alejandro Tabilo por 6-3 y 6-4.

El partido se desarrolló en el Country Club de Mónaco (Francia), en donde el ganador de 24 títulos del Grand Slam demostró una vez más sus problemas para recuperarse en este tipo de partidos -lo que le costó la final de Miami-. Más aún contra un Tabilo que ya le había ganado a Nole en el Masters 1000 de Roma el año pasado.

Por ello, su título 100 seguirá a la espera para el serbio de 37 años, que no gana un torneo desde que se impuso en las Finales ATP de 2023, justo después de conquistar el Masters 1000 de París.

Por otro lado, el chileno Alejandro Tabilo jugará los octavos de final con el búlgaro Grigor Dimitrov, que venció por dos sets a uno (4-6,6-3 y 6-1) al polaco Valentin Vacherot.

"Fue horrible"

Novak Djokovic mostró su fastidio por su rendimiento en la rueda de prensa post partido, que no llegó a los dos minutos.

"Más bien fue el peor día. Esperaba que no fuera así, pero era muy probable que jugara así. Simplemente horrible. Sensaciones horribles. Lo siento por los espectadores", dijo.

"No tengo ninguna explicación. Tengo algunas y ninguna", añadió el serbio, que no quiso justificar con unas molestias en el brazo derecho su bajo rendimiento: "Todo está bien. Lo del brazo es algo menor. No tengo lesión alguna".

Djokovic reconoció que no confiaba en tener un buen rendimiento en Mónaco, pero señaló que tampoco una actuación tan mala. "Esperaba una actuación digna, pero no esto", insistió.

Nole deberá preparase para otro gran reto si busca el ansiado título 100 de su carrera profesional, el Roland Garros.