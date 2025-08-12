Insólito momento en el Masters de Cincinnati: el llanto de un bebé paralizó el duelo entre Aryna Sabalenka y Emma Raducanu

Emma Raducanu reclamó a la réferi, que le consultó si deseaba que el menor sea retirado del estadio. Y los asistentes respondieron al unísono: “¡Sí!”.
La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, derrotó en tres sets a la británica Emma Raducanu (sembrada 39) y clasificó a los octavos de final del Masters de Cincinnati.
El duelo, que se prolongó por más de tres horas, fue tan disputado que dos de sus sets se definieron en tie-break.
Fue un partido cargado de mucha emoción, pero también por un hecho insólito, que involucró a un bebé que no paraba de llorar.
Se jugaba el segundo set, con Raducanu al saque. Visiblemente incómoda por los sollozos del infante, la británica reclamó a la réferi: “Van como diez minutos (de llanto)”.
“Es un bebé. ¿Quiere que lo saque del estadio?”, le preguntó la árbitra.
Raducanu no tuvo que responder, ya que los espectadores gritaron al unísono: “¡Sí!”.
Este hecho se volvió viral en redes sociales, donde las opiniones se inclinaron a favor de la tenista británica.
Sabalenka sigue firme en Cincinnati
Con esta trabajada victoria, Aryna Sabalenka llegó a los octavos de final del Masters de Cincinnati, instancia en la que se enfrentará a la española Jéssica Bouzas Maneiro.
La tenista ibérica, sembrada número 42 del torneo, alcanzó los actavos de final tras arrollar a la estadounidense Taylor Townsend, por 6-4 y 6-1, tras una hora y 21 minutos.
Este será el segundo enfrentamiento entre Sabalenka y Bouzas. El primero fue en el Abierto de Australia de este año, donde la bielorrusa se impuso por 6-3 y 7-5 en la segunda ronda.