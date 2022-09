Roger Federer y Rafael Nadal en un anterior encuentro en 2019. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ADRIAN DENNIS

El suizo Roger Federer se despedirá del tenis profesional el viernes con un partido de dobles en la Laver Cup y no disputará partidos individuales durante el torneo.



El de Basilea, que aterrizó este lunes en Londres, se entrenó hoy en las instalaciones del O2, donde fue campeón de la Copa de Maestros en 2010 y 2011, antes del que será el último torneo de su carrera profesional.



Por la tarde, Federer concedió una rueda de prensa a medios suizos en los que detalló cuál será su papel en la competición.



"No voy a poder jugar partidos individuales, esto estaba bastante claro. Por eso no fue una opción jugar el torneo de Basilea en octubre. Seguramente juegue el dobles aquí el viernes por la noche y eso es todo. Le pregunté a nuestro capitán, a Bjorn Borg, si estaba bien que hiciera eso y me dijo que podía hacer lo que quisiera".







¿Federer con Nadal en dobles?

Una de las posibilidades que hay es que Federer dispute ese encuentro de dobles junto a Rafael Nadal, como ya ocurrió en la edición de 2017, en una imagen icónica para el deporte ya que, por primera vez en la historia, dos de los mejores tenistas compartieron pista.



En la rueda de prensa, Federer, que anunció su retirada la pasada semana, dijo que la el último set jugado contra Hubert Hurkacz en Wimbledon 2021 -que perdió por 6-0- fue la peor hora de su carrera y que ahí se dio cuenta de que la rodilla no estaba funcionando.



"La decepción de aquello fue como fuegos artificiales en mi cabeza. Cuando volví el año pasado estaba muy lejos de mi 100 %, por eso me parece increíble que llegara a los cuartos de final en Wimbledon", dijo Federer.





