Roger Federer es considerado el mejor tenista de la historia. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FABRICE COFFRINI

Piensa en el futuro. El legendario tenista suizo Roger Federer dejó entender, sin dar más precisiones, que va a seguir ligado al mundo del tenis tras su retiro, a su llegada este martes a Londres para disputar allí la Laver Cup, que anunció que será su última competición oficial.

"No sé exactamente cómo será mi futuro, pero no quiero alejarme completamente de un deporte que me ha dado todo", declaró Roger Federer, exnúmero uno del Ránking ATP, a la Radio Televisión Suiza (RTS).

El ganador de veinte Grand Slam confió después a RTS sentirle "aliviado" tras haber anunciado su retirada. Federer deja la actividad profesional.

Roger Federer, ídolo eterno del tenis

Roger Federer ganó un Roland Garros en su carrera profesional. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARTIN BUREAU

"Mi rodilla no me soltaba, no progresaba lo suficientemente bien, y después tuve el resultado de un escáner no muy satisfactorio, con lo que me dije que esto se terminaba", explicó.

El helvético reconoció después a este medio de comunicación haber retenido "una lágrima o dos", pero se declaró "feliz de haber dado el paso".

Roger Federer, la leyenda del tenis había anunciado el jueves en un comunicado su retirada tras la Laver Cup, competición que se desarrollará en Londres de viernes a domingo.

El 'Expreso suizo' no ha jugado en competición desde su eliminación en cuartos de final de Wimbledon, en julio de 2021, debido a su lesión en una rodilla.

El mundo del tenis lamenta la decisión de Federer

Por otra parte, Carlos Alcaraz se pronunció sobre el retiro del ahora exatleta. "Es una pena, cuando me enteré de la noticia no me lo creía. Se veía venir pero así, de la nada como nos enteramos ayer, me impactó mucho pensar que no vamos a ver más a Roger en las pistas. Es algo que duele, pero a la vez feliz de haber vivido el tenis viéndolo jugar. Es un espectáculo", aseguró.



El joven tenista español admitió que se va a quedar con las ganas de haberse podido enfrentar a él, después de que sí que ha podido medirse a los otros dos miembros del 'Big Three', Rafa Nadal y Novak Djokovic. (AFP/EFE)

