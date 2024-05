Caída y dudas para Roland Garros: Rafael Nadal fue eliminado por Hubert Hurkacz en la segunda ronda de Roma

El tenista español Rafael Nadal fue eliminado este sábado en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma tras su derrota por 6-1 y 6-3 frente al polaco Hubert Hurkacz, en poco más de una hora y media de juego.

Su adversario, actual número 9 del ranking mundial, se apuntó el largo juego inicial y avisó con dos bolas de 'break' en el primer turno de ‘Rafa’. Hurkacz puso el 2-1 en blanco, mantuvo sus servicios sin problema y rompió dos veces.

Con ese primer set ya en el bolsillo, y pese a que Rafael Nadal (#305 ATP) aguantó el ritmo en los inicios de la segunda manga, el polaco quebró en el tercer juego y consolidó su ventaja de inmediato (3-1), cerrando más adelante en el noveno (6-3) y con el primer 'match point' a su favor.

Nadal, eliminado en segunda ronda de Roma

Si el Masters 1000 de Roma debía servir a Rafael Nadal como ensayo general de cara a Roland Garros, que se llevará a cabo del 26 de mayo al 9 de junio, la clara derrota ante un ‘top 10’ despierta muchas dudas de cara a la que sería su última participación en el Grand Slam de tierra batida, donde es el máximo ganador con 14 trofeos.

"Existen dos opciones: una es de decir 'no juego lo bastante bien, no estoy preparado" y entonces la decisión es de no jugar Roland Garros", indicó ‘Rafa’ en la rueda de prensa tras el partido.

"La otra es aceptar dónde estoy ahora y trabajar para estar preparado para dentro de dos semanas", manifestó el manacorí.

El match point de Hurkacz ante Rafa Nadal en Roma | Fuente: ESPN

¿Rafael Nadal jugará Roland Garros 2024?

Tras prácticamente no jugar en la temporada 2023 debido a las lesiones, Rafael Nadal retornó a la actividad este año, donde ya alcanzó los 11 partidos en la modalidad de singles. Brisbane, Barcelona, Madrid y Roma son las ciudades donde compitió, teniendo su mejor desempeño en la ‘Caja Mágica’ al llegar hasta octavos de final.

"La decisión, como pueden imaginar, no la tengo clara en mi mente a día de hoy. Si tengo que decir lo que pienso ahora, creo que estaré en Roland Garros para dar lo mejor de mí mismo", dijo el exnúmero 1 mundial.

En la que previsiblemente ha sido su última participación en Masters 1000 de Roma, en la que levantó en diez ocasiones el título de campeón, Nadal cayó ante un rival que le asfixió físicamente, a pesar de no ser un especialista sobre tierra batida.

"Físicamente tengo problemas, pero no lo suficiente serios para decir que no jugaré el torneo más importante de mi carrera. Vamos a ver qué pasa, cómo me encuentro mañana, dentro de una semana... Trataré de estar allí", concluyó.