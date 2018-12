Actriz de “Patito feo” acusó por violación a ex compañero de Gianella Neyra [VIDEO]

El hecho sucedió cuando la actriz tenía apenas 16 años. | Fuente: Facebook

La actriz Thelma Fardín, quien participó en la novela “Patito Feo” en el 2008, denunció al actor Juan Darthés de haberla violado cuando ella apenas tenía 16 años. Él coprotagonizó la novela “Culpable de este amor” con la peruana Gianella Neyra.

Ella compartió su desgarrador testimonio con el colectivo “Actrices argentinas”. En medio de lágrimas, la actriz de 26 años recordó que ambos estaban en una habitación de hotel, cuando él le pidió que “lo tocara”.

"Él me dijo que se lo tocara (el pene) y enseguida me tiró en la cama y empezó a practicarme sexo oral. Yo le decía que no", afirmó la joven actriz y enseguida añadió que después él la "penetró". "Me agarró la mano y me hizo que lo tocara para que sintiera su erección. Me dijo 'mirá como me ponés'”, agrega.





“Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no y me metió los dedos. Le dije 'tus hijos tienen mi edad' pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró", continuó Thelma durante la conferencia de prensa que realizó el colectivo de actrices argentinas.

Ella lloró desconsoladamente en el video que se compartió durante esta conferencia. A ella la acompañaban otras reconocidas artistas. El mismo material se compartió en redes sociales, provocando una serie de reacciones contra el actor.





Thelma Fardin denunció penalmente a Juan Darthes pic.twitter.com/rjA9Nyl5yH — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 11 de diciembre de 2018

La abogada de Juan Darthés anunció en Twitter que ya no defenderá al actor en el juicio que le había iniciado por calumnias e injurias a Calu Rivero, quien lo acusó de sobrepasarse cuando grababan escenas de la novela “Dulce Amor”.

De momento, Darthés no se ha pronunciado respecto a estas acusaciones.