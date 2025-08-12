Últimas Noticias
'Los ojos de Wakanda' en streaming: la serie animada de Marvel que conquista a la crítica

'Los ojos de Wakanda' ya está disponible en Disney+ con cuatro episodios llenos de acción que expanden el universo de 'Pantera Negra'.
'Los ojos de Wakanda' ya está disponible en Disney+ con cuatro episodios llenos de acción que expanden el universo de 'Pantera Negra'. | Fuente: Marvel Animation
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La serie animada Los ojos de Wakanda llegó a Disney+ tras su exitoso paso por el Festival de Annecy y ya es considerada por la crítica como una joya del UCM.

Llegó la hora de descubrir otro lado de Wakanda...

Después de su emocionante presentación en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Francia, en julio, la miniserie animada Los ojos de Wakanda (Eyes of Wakanda, en inglés) aterrizó en el catálogo de Disney+, marcando el inicio de una nueva etapa en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La dirección corre a cargo de Todd Harris, director y productor ejecutivo con experiencia en franquicias como John Wick y varias producciones del UCM. La historia sigue a los valientes guerreros wakandianos conocidos como Hatut Zaraze, quienes se embarcan en peligrosas misiones para recuperar artefactos de vibranio robados por los enemigos de Wakanda.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre Los ojos de Wakanda...

'Los ojos de Wakanda' cuenta con las voces de Winnie Harlow, Cress Williams, Lynn Whitfield, Steve Toussaint y Anika Noni Rose.

'Los ojos de Wakanda' cuenta con las voces de Winnie Harlow, Cress Williams, Lynn Whitfield, Steve Toussaint y Anika Noni Rose.Fuente: Marvel Animation

¿De qué trata Los ojos de Wakanda?

La miniserie sigue a los Hatut Zaraze, guerreros de élite de Wakanda, mientras llevan a cabo misiones arriesgadas por todo el mundo para recuperar artefactos de vibranio. En el camino, conocemos a los antepasados de T’Challa y cómo se ha ido heredando el manto de Pantera Negra a través de las generaciones.

'Los ojos de Wakanda' sigue a los Hatut Zaraze, guerreros que viajan por el mundo para recuperar artefactos de vibranio robados.

'Los ojos de Wakanda' sigue a los Hatut Zaraze, guerreros que viajan por el mundo para recuperar artefactos de vibranio robados.Fuente: Marvel Animation

Lista de episodios de Los ojos de Wakanda

  • Episodio 1: Into the Lion's Den / En la guarida del león
  • Episodio 2: Legends and Lies / Leyendas y mentiras
  • Episodio 3: Lost and Found / Perdido y encontrado
  • Episodio 4: The Last Panther / La última Pantera
'Los ojos de Wakanda' es la primera producción televisiva de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel.

'Los ojos de Wakanda' es la primera producción televisiva de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel.Fuente: Marvel Animation

¿Quienes conforman el elenco de voces?

El talento principal de voces incluye a:

  • Winnie Harlow como Noni
  • Lynn Whitfield como Noni (mayor)
  • Cress Williams como Nkati / El León
  • Larry Herron como B'Kai / Memnón
  • Adam Gold como Aquiles
  • Jacques Colimon como Basha
  • Jona Xiao como Jorani / Iron Fist
  • Zeke Alton como Tafari
  • Steve Toussaint como Kuda
'Los ojos de Wakanda' ha recibido elogios de la crítica por sus historias concisas y su atractiva animación.

'Los ojos de Wakanda' ha recibido elogios de la crítica por sus historias concisas y su atractiva animación.Fuente: Marvel Animation

¿Cómo se conecta Los ojos de Wakanda con el UCM?

Los ojos de Wakanda es la primera producción televisiva de la Fase 6 del UCM, que comenzó en cines con Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (junio de 2025). La miniserie sienta las bases para esta etapa y será seguida en octubre por la animación Marvel Zombies.

Series confirmadas de la Fase 6:

  • Eyes of Wakanda – 6 de agosto de 2025
  • Marvel Zombies – 3 de octubre de 2025
  • Wonder Man – diciembre de 2025
  • Daredevil: Born Again – marzo de 2026
  • Vision Quest – 2026
  • Your Friendly Neighborhood Spider-Man – 2026
En Disney+, junto a 'Los ojos de Wakanda', están disponibles las películas 'Pantera Negra' (2018) y 'Pantera Negra: Wakanda por siempre' (2022).

En Disney+, junto a 'Los ojos de Wakanda', están disponibles las películas 'Pantera Negra' (2018) y 'Pantera Negra: Wakanda por siempre' (2022).Fuente: Marvel Animation

¿Qué dicen las críticas de Los ojos de Wakanda?

En Rotten TomatoesLos ojos de Wakanda tiene un 92% de aprobación basado en 36 reseñas, con el consenso: "Ampliando el icónico reino del UCM con historias concisas y un atractivo estilo visual, es una lograda adición animada al legado de Pantera Negra".

Metacritic le otorgó 72/100, indicando críticas “generalmente favorables”. Dennis Perkins, de The A.V. Club, describió la miniserie como "una mirada provocadora y entretenida al interior de Wakanda, con cuatro ágiles episodios perfectos para este ejercicio de construcción retroactiva de mundo".

'Los ojos de Wakanda' presenta una aventura trotamundos que combina acción, historia y el legado de Pantera Negra.

'Los ojos de Wakanda' presenta una aventura trotamundos que combina acción, historia y el legado de Pantera Negra.Fuente: Marvel Animation

¿Dónde ver Los ojos de Wakanda?

La temporada cuenta con cuatro capítulos, disponibles exclusivamente en Disney+ desde el 1 de agosto de 2025. La plataforma también ofrece Pantera Negra (2018) y Pantera Negra: Wakanda por siempre (2022) para quienes quieran adentrarse en el mundo de Wakanda.

Mira el tráiler de Los ojos de Wakanda a continuación...

Los ojos de Wakanda Los Ojos de Wakanda UCM

