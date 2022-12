Además de "Al fondo hay sitio", Yvonne Frayssinet ha participado en producciones como "Esta sociedad", "De vuelta al barrio", entre otras. | Fuente: Instagram / Yvonne Frayssinet

Con más de una década metida en el papel de 'Madame', en la teleserie 'Al fondo hay sitio', no es casual que en la calle suelan confundir a la actriz Yvonne Frayssinet con el personaje. Le atribuyen, por ejemplo, su jugosa cuenta bancaria, entre otras características que hacen singular a la cabeza de la familia Maldini.

"Una vez me dijeron: 'Usted que tiene tanta plata y ayuda a los Gonzales, ¿por qué no me ayuda a mí?'. Piensan que realmente soy millonaria y me piden dinero 'para la carrera de mi hijo', 'para la educación de mi sobrino'. Piensan que soy una persona pudiente. Incluso me ven como estirada", contó la intérprete a la revista Magacín 247.

Según Yvonne Frayssinet, ella es una persona de "clase media". Además, no comparte con Francesca Maldini su visión clasista de la vida. "No tengo prejuicios, no discrimino a nadie. Tengo queridos amigos de todos los sectores económicos. No estoy mirando si tienen plata o no, en mi casa nunca me enseñaron eso", indicó.

El retiro no es una opción

En la misma entrevista, Yvonne Frayssinet afirmó que pese a que suele pensar en decirle adiós a la actuación, no es algo que realmente haría. "Siempre pienso en el retiro [risas]. Hace un tiempo decía que lo haría, que me dedicaría a otras cosas, pero me gusta actuar. Es lo que mejor sé hacer", dijo la artista de 72 años.

Por otro lado, la actriz afirmó que la pandemia le dejó una gran lección. "Me hice más empática. Todos desarrollamos algo muy lindo en la consciencia", señaló quien ingresó a 'Al fondo hay sitio' en el 2009 y que este año volvió para asumir de nuevo el rol que la ha posicionado en la pantalla chica durante la última década.

Aunque conocida por ser Francesca Maldini, Yvonne Frayssinet es una actriz con más de 40 años de trayectoria. Se inició en la televisión en la década de 1970 y ha participado en más de 30 producciones televisivas, entre las cuales las más recordadas son 'Carmín', 'Obsesión', 'La Rica Vicky', 'Travesuras del corazón', 'Torbellino', 'Luz María', 'Tormenta de pasiones', 'Esta sociedad', 'De vuelta al barrio' y tantas más.

'Al fondo hay sitio': Así terminó su temporada 9

'Al fondo hay sitio' cerró su novena temporada con la "bomba" que los guionistas ya habían adelantado: Claudia Llanos, mejor conocida como la 'Mirada de Tiburón', reapareció en el último capítulo de la serie, sorprendiendo a quienes la daban por muerta.

Con el regreso de la villana, muchos ya empiezan a lanzar teorías sobre cómo logró sobrevivir, ya que el personaje supuestamente había perdido la vida en la séptima entrega tras recibir dos disparos de Francesca Maldini.

Desde hace un par de capítulos, Diego Montalbán estuvo muy animado con una misteriosa admiradora de su cocina a quien decide llamar para tener una cita. El chef llega a un departamento y se encuentra con la mujer que se hacía llamar Victoria.

Los seguidores de 'Al fondo hay sitio' no imaginaron que Victoria era la misma Claudia Llanos más conocida como la 'Mirada de Tiburón'. ¿Qué planes tendrá en mente? ¿Qué pasó con su supuesta muerte en manos de Francesca? ¿Diego hizo una alianza con Victoria para molestar a Maldini? solo queda esperar una nueva temporada de la serie para encontrar una respuesta a tantas preguntas.



