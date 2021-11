"Blade Runner" tendrá una serie derivada en la televisión, confirmó el director Ridley Scott. | Fuente: Warner Bros.

El director de cine británico Ridley Scott reveló que tiene escrito el proyecto "piloto" para llevar a la televisión una "serie derivada" de la mítica saga de películas de ciencia ficción "Blade Runner".

En declaraciones a una emisora británica de la BBC, Scott, de 83 años, corrobora que el proyecto se encuentra ya en una fase muy avanzada y sugiere que su traslado a la televisión se hará en una "serie de 10 partes".

"'Blade Runner' ya se está presentando como una serie de televisión, probablemente las primeras diez horas", comentó el director.



"Alien" también tendrá su 'spin-off'

Asimismo, Ridley Scott adelantó que habrá un "'spin-off' similar" basado en la película "Alien".

"Alien se está ahora escribiendo para un proyecto piloto", confirmó.

La entrevista a Ridley Scott se desarrolló con motivo del último proyecto del director, "House Of Gucci", un filme que ahonda en el asesinato de Maurizio Gucci —el 27 de marzo de 1995—, nieto heredero de Guccio Gucci, el fundador de la lujosa marca de moda italiana, después de que su exesposa, Patrizia Reggiani, ordenara su asesinato para recibir su parte de la herencia.

(Con información de EFE).



