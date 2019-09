Creador de "La casa de las flores" descarta haber ofrecido a Verónica Castro que su personaje sea lesbiana | Fuente: Netflix

Manolo Caro, creador de la serie de Netflix La casa de las flores, habló fuerte y claro sobre los rumores de lo que motivó a Verónica Castro a salir de la serie y el posible ingreso de Yolanda Andrade a la que supuestamente le ofrecieron hacer de pareja de la famosa protagonista de "Rosa salvaje".

"Nunca le ofrecí a Veronica (Castro) hacer lesbiana el personaje de la serie y si así hubiera sido yo estoy en mi derecho como creador de la serie de ponerlo sobre la mesa y ella como actriz de rechazarlo, pero no ocurrió nunca. Dejen de inventar y pónganse a trabajar, Flor Rubio, por favor", escribió en su cuenta de Twitter.

Hace unos días, Flor Rubio, periodista de radio Fórmula, aseguró que a ella le contaron que "en su momento Manolo Caro le ofreció a Verónica Castro ser pareja de Yolanda en la serie. "Verónica Castro dijo que de ninguna manera haría ese personaje: 'Yo no quiero ese personaje, no quiero ser gay, no quiero ser pareja de Yolanda, no va con lo que he hecho'", afirmó Rubio como las supuestas palabras de Castro.

Caro, usando sus redes sociales, respondió sobre los rumores. A un usuario, de nombre Gabriel, le dijo que lo dicho por Rubio esta en YouTube. "Fue el jueves 19 de setiembre en el minuto 25.57. Flor Rubio lo dice e insiste, siempre me he portado a la altura con ustedes y me parece terrible digan información falsa. Eso es todo", mencionó.



Nunca le ofrecí a Veronica hacer lesbiana el personaje de la serie y si así hubiera sido yo estoy en mi derecho como creador de la serie de ponerlo sobre la mesa y ella como actriz de rechazarlo PERO NO OCURRIÓ NUNCA. Dejen de inventar y pónganse a trabajar @Flor_Rubio porfa! 🙏🏽 — Manolo Caro (@ManoloCaroS) September 22, 2019

LA NOVELA CONTINÚA

En el mismo hilo de respuestas, Flor Rubio le respondió a Manolo. "Querido Manolo. Tú afirmación es inexacta. En efecto hablamos de esa versión. Y Aclaré que tú lo negaste en redes sociales. También deberías poner a trabajar a tus fuentes antes de escribir mensajes como este. Saludos", escribió.

Pero, eso no quedó ahí. Manolo Caro le respondió y la exhortó a investigar mejor a sus fuentes. "No señora, lo escuche yo mismo y dices que aunque lo negue tus fuentes te dicen que no es así. No te hagas bolas! Mejor investiga mejor a tus fuentes y no levantes falsos, eso es periodismo", contó.

Rubio aclaró de dónde nace el rumor. "Leo tus observaciones. Siempre te he respetado y aprecio tu trabajo. Estamos hablando de un trascendido surgido en noviembre del 2018. Motivado por una conversación tuya en un programa de TV", explicó.

Finalmente, Caro respondió a la periodista. "Sacada de contexto, en ese programa si lo ves yo le digo a Yolanda que debería regresar a actuar (cosa que me encantaría) ella hace esa broma y listo. De ahí a que inventen historias y se hagan chismes no es mi responsabilidad", finalizó.