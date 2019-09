Yolanda Andrade pidió disculpas públicas a Veronica Castro, | Fuente: Netflix / Instagram

A principios de setiembre, la famosa conductora mexicana Yolanda Andrade hizo una revelación que levantó mucho polvo: aseguró que, hace 20 años, contrajo matrimonio con Verónica Castro, quien apareció en la primera temporada de “La Casa de las Flores”, en una ceremonia simbólica realizada en Ámsterdam.

"Fue un bello momento de nuestras vidas, no tiene nada de malo, así fue, ¿verdad que nos amábamos tanto? [...] Hubo mucho amor aunque no existe un documento legal que lo pruebe. [...] No es broma casarte. Es un acto de amor. Fue simbólico. No hubo nada legal", reveló entonces la presentadora durante una entrevista en Radio Fórmula.

De inmediato, Verónica Castro desmintió a Andrade y aseguró que si no se había casado con el padre de sus hijos, no lo habría hecho con la conductora mexicana. “Una cosa es que hagas bromas y te cases, también, en broma, como lo puedes hacer en una kermés”, dijo.

Luego de que la famosa actriz anunciara su retiro definitivo de las pantallas, Yolanda Andrade ha reaparecido ante cámaras para ahondar en la realidad de la situación y para disculparse con la diva de las telenovelas por el escándalo que generaron sus declaraciones.

LA DISCULPA

Sin retractarse por lo afirmado, Yolanda Andrade pidió disculpas por si alguien se había sentido ofendido por sus palabras. No obstante, aseguró que su relación con Verónica Castro fue un “momento bonito” en su vida.

“Ya está bien, no está correcto como mujeres, se salió fuera de control, lo que en algún momento fue bonito se convirtió quizás para el otro lado vergonzoso. Para mí fue importante, para mí sí fue relevante, yo en ese momento sí estaba enamorada, y si ahorita eso le causa a esa persona vergüenza o desprestigio, esa es su vida y parte de mi vida fue ella. No tiene nada de malo, no hicimos nada de malo", comentó en declaraciones al programa Suelta la Sopa.

Ante su nuevo pronunciamiento, la conductora recibió el apoyo de su colega Gustavo Adolfo Infante, quien confirmó la existencia de fotografías que probarían la boda con la actriz de “La Casa de las Flores”. “En ningún momento yo he dicho mentiras, sí dije la verdad y si la verdad ofendió a personas lo siento mucho”, finalizó.