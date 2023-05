'Crepúsculo' será adaptada a una serie de televisión, según la prensa estadounidense

La saga "Crepúsculo" ("Twilight", en su idioma original), creada por la escritora estadounidense Stephenie Meyer y que tuvo una exitosa adaptación cinematográfica en una trilogía protagonizada por Robert Pattinson y Kristen Stewart, dará el salto a la pantalla chica, según reveló el portal especializado The Hollywood Reporter.

De acuerdo con el reporte de la revista, la productora Lionsgate Televisión ya está desarrollando una serie basada en la historia de vampiros que cautivó a las audiencias en 2008, cuando fue llevada al cine. La guionista Sinead Daly, conocida por su trabajo en series como "The Walking Dead: World Beyond", "The Get Down" y "Tell Me Lies", está escribiendo el proyecto.

Fuentes del medio estadounidense aseguraron que aún está por determinarse cuál versión de "Crepúsculo" será la que finalmente se vea en pantalla chica. Tampoco hay una plataforma de streaming o canal confirmado para la transmisión, debido a que el estudio, dueño de los derechos de la franquicia, espera liderar el avance de la propuesta antes de vender los derechos del paquete.

Asimismo, se espera que la misma Stephenie Meyer participe en la adaptación televisiva. Los ejecutivos Wyck Godfrey y Erick Feig, quienes adquirieron los derechos de la saga de libros "Crepúsculo" luego de que Paramount Pictures los rechazara, también están involucrados en la producción. De momento, los representantes de Lionsgate Television se han negado a comentar información al respecto.

El último libro de la saga "Crepúsculo"

En agosto de 2020, Stephenie Meyer publicó el quinto libro de la saga "Crepúsculo", titulado "Midgnight Sun" y traducido al español como "Sol de medianoche". Una novela en la que estuvo trabajando a lo largo de más de diez años.

Así, 15 años después de su primer libro, la novelista estadounidense desempolvó la historia de amor entre Bella y Edward. La novela está narrada desde el punto de vista del vampiro adolescente y los aficionados de la serie finalmente conocen sus más profundos pensamientos y detalles sobre su pasado.

En mayo de aquel año, durante una entrevista para Good Morning America, Stephenie Meyer sostuvo: “Es un momento de locos y no estaba segura de si sacar este libro ahora, pero algunos de ustedes han estado esperando mucho tiempo y no parecía justo hacerlos esperar más”.

Meyer empezó a escribir los primeros borradores de este libro inédito en el 2008; sin embargo, una filtración en internet provocó que detuviera el proyecto. Con el paso de los años, dio indicios de seguir trabajando en él, pero los fanáticos de “Crepúsculo” perdían las esperanzas de que se hiciera realidad.

No obstante, la escritora de novelas juveniles alegró a sus seguidores en plena cuarentena, producida por la COVID-19, con la publicación de "Sol de medianoche". “Definitivamente, es más oscuro y, diría, que más desesperado… El interés es mucho mayor desde la perspectiva de Edward”, dijo entonces.

