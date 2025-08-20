'Soltera, casada, viuda, divorciada 2' llega a Netflix tras su éxito en cines

La comedia peruana dirigida por Ani Alva Helfer y protagonizada por Gianella Neyra, Katia Condos, Milene Vásquez y Patricia Portocarrero se estrenará en la plataforma, así como la primera parte que rompió récord.

La comedia peruana Soltera, casada, viuda, divorciada 2, dirigida por Ani Alva Helfer, se estrena en Netflix, llevando la historia de cuatro amigas a nuevas audiencias internacionales.

La película, que tuvo una exitosa acogida en la cartelera nacional, continúa explorando con humor, complicidad y sororidad los desafíos personales de sus protagonistas, reforzando el valor de la amistad femenina.

Para Katia Condos, este estreno marca una celebración especial: “Estoy contenta y agradecida, así la película llegará a más países; ahora todos se podrán reír y emocionar desde la comodidad de sus camas”, comentó.

Por su parte, Gianella Neyra resaltó la importancia de este paso: “El público peruano nos acompañó con muchísimo cariño en los cines, y ahora es un orgullo que Soltera, casada, viuda, divorciada 2 pueda viajar a más rincones gracias a Netflix. Esta es una historia que habla de nosotras, de cómo seguimos adelante con risas, lágrimas y mucha fuerza”.

¿Cuándo se estrena 'Soltera, casada, viuda, divorciada 2' en Netflix?

La película peruana se estrenará el jueves 21 de agosto.

¿De qué trata 'Soltera, casada, viuda, divorciada 2'?

Soltera, casada, viuda, divorciada 2 es una película de comedia peruana que será una secuela de la primera entrega del 2023. El filme sigue el viaje de las cuatro amigas (Cecilia, Lorena, Daniela y Conny) para encontrarse a sí mismas y reflexionar sobre sus vínculos personales.

"Las cuatro amigas emprenden un viaje a la nieve para ayudar a Lorena a enfrentar su miedo al matrimonio. Lorena, Daniela, Connie y Cecilia, ahora en etapas distintas, intentan escapar de las dificultades de sus vidas con un viaje que las conecta con su "yo" del pasado, enfrentándose a heridas de la infancia que aún pesan. En este viaje descubren la fuerza de su amistad y el apoyo incondicional que se brindan para superar sus miedos", se lee en la sinopsis oficial.

¿Qué récords consiguió 'Soltera, casada, viuda, divorciada'?

La primera película no solo triunfó en las salas de cine luego de su estreno el 20 de abril de 2023, sino que también lideró el ranking de películas más vistas en la plataforma de Netflix tras su emisión el 27 de octubre del 2023.

Del mismo modo, se convirtió en la primera película peruana que, desde el 2018, llega al millón de espectadores. Además de ser la primera cinta peruana dirigida y protagonizada por mujeres que consigue este logro.

La cinta, además, se mantuvo 23 semanas en cartelera, batiendo récord como la película peruana con más permanencia en salas en la historia del cine nacional.