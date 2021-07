"Dexter: New Blood": Mira el tráiler de la nueva temporada de la serie de Showtime

"Dexter: New Blood" se estrena el próximo 7 de noviembre | Fuente: Showtime

Tras emitir su octava temporada en 2013, "Dexter" regresará el próximo 7 de noviembre con una novena entrega titulada "New Blood". Showtime lanzó el tráiler de los nuevos episodios, que revela que el personaje encarnado por Michael C. Hall volverá a matar.

"Siempre he tenido mis demonios así que me fui", confiesa a su terapeuta el protagonista de "Dexter: New Blood", que lleva el nombre falso de Jim Lindsay y ha empezado una nueva vida en un pequeño pueblo. "A veces tengo una necesidad demasiado fuerte como para ignorarla", admite en el avance.

"Todos los días camino por este mundo fingiendo, sabiendo que si alguien sabe quién soy, eso es todo", dice el asesino en serie. "Todo consiste en pasar desapercibido", agrega.

¿De qué trata lo nuevo de "Dexter: New Blood"?

Ambientada diez años después de que Dexter desapareciera en el ojo del huracán Laura, la serie lo encuentra viviendo con un nombre falso en la pequeña ciudad de Iron Lake, Nueva York (EE.UU.). Dexter puede estar apegado a su nueva vida, pero a raíz de eventos inesperados en esta unida comunidad, su Oscuro Pasajero lo llama.

Junto a Hall, el reparto también incluye a Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoya, Jack Alcott y Clancy Brown. Hall se reunirá con el showrunner de la serie original, Clyde Phillips. "Dexter: New Blood" se encuentra actualmente en producción de sus 10 episodios de una hora en el oeste de Massachusetts (EE.UU.).

La serie contará con el regreso de John Lithgow en el rol del asesino de la trinidad. La ficción tendrá que resolver qué ocurrió con Harrison, hijo de Dexter, que quedó a cargo de Hannah cuando el protagonista finge su muerte.

(Con información de Europa Press).



