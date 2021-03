Paramount +: Series, películas y estrenos que podrás ver en la nueva plataforma de streaming. | Fuente: Composición

Tras la llegada de Paramount+ a nuestro país este 4 de marzo, la plataforma tiene una larga lista de series, películas y contenido exclusivo donde habrá producciones de Showtime, CBS y el mismo estudio Paramount.

Luego de aterrizar en Latinoamérica, la presidenta de Streaming y directora de Operaciones de ViacomCBS Networks International, Kelly Day, comentó lo que podremos ver en este servicio:

“Paramount+ brindará a los consumidores una experiencia premium a un precio considerablemente más bajo que el que ofrecen otras plataformas, lo que lo hace esencial tanto para los consumidores como para nuestros socios de distribución. ViacomCBS está en una posición única para aprovechar al máximo la enorme oportunidad que presenta el mercado de streaming a nivel global”, contó.

Conoce qué series, películas y contenido como ‘Dexter’, ‘Bob Esponja', ‘Star Trek’, ‘Pulp Fiction’, 'Mission: Impossible 7', 'Top Gun: Maverick', 'A Quiet Place 2' y más estarán dentro del catálogo de Paramount Plus.

CATÁLOGO DE PARAMOUNT+



SHOWTIME

Black Monday

City on a Hill

Your Honor

The Good Lord Bird

The Comey Rule

Escape at Dannemora

Dexter

Ray Donovan

The Affair

ESTRENOS DE SHOWTIME

American Rust

The First Lady

ORIGINALES DE PARAMOUNT+

The Man Who Fell to Earth: protagonizada por Chiwetel Ejiofor, la serie está basada en la novela de Walter Tevis y en la película clásica de David Bowie, y seguirá a un alienígena que llega a la Tierra y jugará un papel importante en su futuro.

Mayor of Kingstown: dirigida por Taylor Sheridan, la serie muestra los fracasos más épicos de Estados Unidos que sucedieron en una sola ciudad.

Lioness: de Taylor Sheridan.

The Offer: la serie que cuenta la historia de la filmación de ‘The Godfather’.

Guilty Party: de CBS Studios.

The Harper House: de CBS Studios

Halo

Y: 1883

Two Weeks to Live: protagonizada por Maisie Williams, escrita y dirigida por James Lafferty y Stephen Colletti.

NICKELODEON

El catálogo de Nickelodeon llega junto con nuevas series originales y reboots de algunos clásicos. Kamp Koral será un spin-off de ‘Bob Esponja’, The Astronauts, es la primera coproducción de Nickelodeon Animation Studio junto a Imagine Kids+Family, y se habla también del regreso de Rugrats con las voces originales.

CONTENIDO PARA AMÉRICA LATINA



Paramount Plus contará con películas como la nominada a los Golden Globes ‘The Father’, ‘The Outpost’ con Orlando Bloom, ‘The Fanatic’ con John Travolta, las películas de ‘Misión Imposible’, ‘El Padrino’ y más. Además podrás ver programas de reality como ‘Acapulco Shore’, ‘Jersey Shore’, ‘Ex on the Beach’ y ‘Catfish’, y nuevas series como ‘Los Enviados’ un thriller sobrenatural protagonizado por Luis Gerardo Méndez y Miguel Ángel Silvestre, y ‘Cecilia’, una comedia dramática protagonizada por Mariana Treviño.

PRODUCCIONES ORIGINALES



Se Rentan Cuartos S3

A Culpa é Do Cabral S9

Bar Central

Comedy Central Presenta

