La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conocida por su papel de 'La Chilindrina' en la teleserie 'El chavo del 8', volvió a aparecer en los medios de su país tras permanecer algunos meses alejada de las cámaras debido a problemas de salud.

Su retorno vino acompañado de novedes. Porque quien interpretara a la hija de Don Ramón confirmó que aparecerá en la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, conocido por el nombre artístico de 'Chespirito'.



"¿Por qué creen que estoy tan contenta? No me dan permiso de decir que sí, pero si digo que no, será una mentira muy grande", afirmó 'La Chilindrina' al diario mexicano El Universal.

Ya en agosto del año pasado, la intérprete de 71 años había dado a conocer sus intenciones de formar parte de la propuesta.

Sin rencores con el hijo de 'Chespirito'

La bioserie es un proyecto que viene preparando con antelación Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, con quien María Antonieta de las Nieves ha conseguido llegar a un acuerdo después de un periodo en el que no tenían mucho contacto.

"Quiero que todos estén a la expectativa porque va a ser una sorpresa y estoy muy contenta de que el hijo de Roberto se comunicara conmigo, que tuvimos entendimiento y que los rencores no sirven para nada", dijo la vecina del departamento número 72.

De las Nieves no escondió su entusiasmo por recordar sus vivencias en 'El chavo del 8', teleserie que bajo el liderazgo de Gómez Bolaños marcó a más de una generación latinoamericana. "Yo de aquí hasta que termina la historia de Chespirito quiero seguir al aire junto con él", expresó.

👏❤️Nos enorgullecemos de anunciar que Maria Antonieta de las Nieves, también conocida como @LaChilindrina estableció un título de #GWR por la carrera profesional más larga de una actriz interpretando el mismo personaje infantil por 48 años y 261 días 👏❤️ ¡Felicidades! pic.twitter.com/HGooVSsUdk — Guinness World Records LatAm (@gwr_es) November 10, 2021

'La Chilindrina': ¿por qué su salud se vio afectada?

Según con el mencionado diario, 'La Chilindrina' atravesó por problemas de salud los últimos meses que la llevaron a cancelar varios proyectos que recién está retomando. "Me sentí muy mal, no sabía que tenía, una infección generalizada, fui a dar al hospital en Estados Unidos", comentó la actriz.

Fue allí donde, tras sacarle "radiografías de todos lados", le dijeron a María Antonieta de las Nieves que "solo era una muela" lo que estaba produciéndole tantos dolores. "Cómo una muela puede causar tanto trastorno en tu cuerpo, por favor, cuídense mucho", indicó.

Actualmente, todavía en recuperación, 'La Chilindrina' viene tomándose su tiempo para volver a los espectáculos con el circo que lleva el nombre de su personaje. "He trabajado en silla de ruedas y nunca había dejado una presentación, por lo que esta vez sí me sentía muy mal", admitió.

Asimismo, aseguró que cuando esté del todo estable, "tendremos Chilindrina para mucho rato".

