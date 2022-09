La temporada 8 de 'El señor de los cielos' ya comenzó a grabarse en México. | Fuente: Telemundo

Regresó de la muerte para vengarse. Rafael Amaya volverá a ponerse en la piel del famoso narcotraficante mexicano en la octava temporada de “El señor de los cielos”. Tras ello, la cadena Telemundo reveló cuáles son los actores que acompañarán al mexicano en la historia donde se enfrentará a nuevos romances, más enemigos, y misterios familiares.

“Estamos sumamente orgullosos de este proyecto que marca la primera producción en nuestra nueva unidad de Telemundo en México. Al igual que los millones de fans de la novela, estamos entusiasmados de tener un elenco de primera. Han sido siete temporadas emocionantes y esta octava ha sido creada para deleitar nuevamente a la audiencia con un desbordante drama lleno de más emoción y acción que nunca”, dijo Karen Barroeta, productora ejecutiva de Telemundo.

Por ese motivo, se dio a conocer a los personajes que regresan para la octava temporada de “El señor de los cielos” que se estrenará próximamente.

Personajes de la temporada 8 de “El señor de los cielos”

1.Rafael Amaya (Aurelio Casillas)

2.Iván Arana (Ismael Casillas)

3.Carmen Aub (Rutila Casillas)

4.Renata Manterola (Luzma Casillas)

5.Lisa Owen (Doña Alba)

6.Alejandro López (Super Javi)

7.Isabella Castillo (Diana Ahumada)

8.Thalí García (Bere Ahumada)

9.Maricela González (La Felina)

10.Elsy Reyes (Carla Uzcátegui)

11.Robinson Díaz (El Cabo)

12.Karla Carrillo (Corina Saldaña)

13.Karen Sandoval (Laura)

14.Carlos Corona (Alfaro)

15.Alan Slim (Jaime)

16.Denia Agalianou (Dalila)

17.Daniel Martínez (Colón)

18.José Sedek (Bernardo Castillo)

19.Roberto Escobar (Valdés)

20.Wendy de los Cobos (Tata Guerra)

21.Daniel Martínez Campos (Arístides)

Nuevos ingresos a 'El señor de los cielos 8'

Al elenco de la octava temporada de 'El señor de los cielos' se une la mexicana África Zavala quien debutará en Telemundo luego de una gran carrera en Televisa. También el cubano Rubén Coartada y la colombiana Yuri Vargas. Finalmente, completan el elenco Jorge Cárdenas, Brenda Hanst y Mimi Morales.

¿'Chacorta' regresará para 'El señor de los cielos' temporada 8?

Tras el anuncio de la temporada 8 de “El señor de los cielos”, Rafael Amaya reveló si el personaje interpretado por Raúl Méndez (Víctor Casillas, alias ‘Chacorta’), regresaría para continuar con la historia del narco más famosos de México.

Como se recuerda, el hermano de ‘Aurelio Casillas’ solo estuvo en dos temporadas y su personaje tuvo una muerte violenta, por lo que el protagonista descartó que su compañero vuelva a tomar su papel.

“Pues él no tiene cabeza. No sé cómo va a regresar, a lo mejor regresa como ‘The Walking Dead’ o algo así”, dijo Rafael Amaya entre risas durante una entrevista. En la narcoserie "El señor de los cielos", 'Chacorta' muere a manos del 'Chema Venegas', interpretado por Mauricio Ochmann. Este le corta la cabeza en señal de venganza contra Aurelio y le envía su cabeza en un recipiente.

Asimismo, Raúl Méndez reveló que, tomó la decisión de dejar la narcoserie por un tema económico: “Fueron dos motivos, uno sí fue el económico. Evidentemente cuando tu vez que una producción es un éxito y que está generando tales cantidades de dinero y cuando me enteró cuanto ganaban los demás, yo pedí un ajuste y ellos no quisieron. No me pagaban lo suficiente”, dijo el mexicano en una entrevista a “No lo cuentes”.

Aparte de ello, Méndez también aseguró que su decisión se debió a que fue convocado para ser parte de la película “Visitantes” junto a su colega Kate del Castillo.

